Devolver Direct 2024 | Tutti gli annunci e i trailer

Anche quest'anno, Devolver Digital ha annunciato il ritorno di Devolver Direct, la sua conferenza — ma è improprio chiamarla così, dato che di solito è un vero e proprio show che si fa beffe delle assurdità dell'industria — in cui, tra una follia e l'altra, scopriamo i prossimi videogiochi in arrivo per l'eccentrico publisher statunitense.

Come sempre, lo show alterna trailer a un vero e proprio cortometraggio narrativo, questa volta dedicato al quindicesimo anniversario di Volvy, la mascotte (??!) di Devolver Digital. E, a quanto pare, a un suo fan un po' troppo affezionato.

Advertisement

Dopo aver visto tutti gli annunci della Summer Game Fest, allora, vediamo da vicino quali sono le novità di casa Devolver.

Cult of the Lamb

Il primo intermezzo è dedicato a Cult of the Lamb, che in una sequenza animata annuncia l'arrivo della cooperativa locale, con Unholy Alliance dal 12 agosto.

The Crush House

Un finto reality dove incontrare potenziali amori (e potenziali hater)? Si direbbe il concept dietro questo titolo, che arriva il 9 agosto.

Una demo gratis è disponibile da ora.

Tenjutsu

Dal designer di Dead Cells, questo gioco stilosissimo che nella cut-scene sembra un cartone animato giapponese ci vedrà fare a scazzottate contro i cattivoni, in uno stile in pixel art molo interessante.

Per ora niente data d'uscita, però.

The Talos Principle II: Road to Elysium

Se volete misurarvi con ulteriori puzzle, sarete accontentati – con questi tre scenari particolarmente suggestivi che proporranno puzzle del tutto inediti dal 14 giugno, sia su PC che su console.

Prendere a calci tutto e tutti è al cuore di questo concept folle, che in realtà sarebbe uno shooter in prima persona – dove però le pedate dicono più dei fucili.

Arriva l'11 luglio.

Possessors

Dai creatori di Solar Ash e Hyper Light Drifter, questo titolo bidimensionale promette combattimenti, fasi platform e un'atmosfera particolarmente ispirata.

Arriverà nel corso del 2025.

E con questo si è concluso lo show di Devolver Digital.