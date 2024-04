Ubisoft Forward 2024 è ufficiale: ecco la data del nuovo evento estivo

Manca ancora qualche mese all'estate, ma questo non impedisce a Ubisoft di preparaci all'estate dei videogiochi svelanto la data definitiva del rituale Ubisoft Forward 2024.

Ogni anno Ubisoft propone il suo classico evento pieno di annunci, novità, trailer di videogiochi che vedremo molti mesi (oppure anni) dopo e saranno potenzialmente modificati in maniera radicale, oppure cancellati, e anche l'estate 2024 non sarà da meno.

In piena celebrazione estiva dei videogiochi, infatti, è stata confermata la presenza di un nuovo Ubisoft Forward:

Il 10 giugno 2024, in diretta da Los Angeles il publisher francofono proporrà il suo Ubisoft Forward 2024.

Oltre al fatto che sarà live dall'assolata città degli angeli non abbiamo idea né della durata, né dei contenuti dello show. Ma intanto c'è, e non è poco, considerata la situazione in cui vive Ubisoft ultimamente.

Non è nemmeno l'unico evento che Ubisoft ha creato di recente, perché nella celebrazione di Far Cry l'azienda ha voluto creare una piccola situazione celebrativa per i fan e la community intera.

L'estate dei videogiochi sarà piena di cose da fare, quindi, perché anche Geoff Keighley ha annunciato la sua Summer Game Fest 2024 qualche tempo fa.

L'evento che ha sostituito definitivamente l'E3, che lo scorso anno ha esalato il suo ultimo respiro dopo anni claudicanti, è il momento centrale nel bene e nel male per tutta la community dei videogiocatori, tra annunci e momenti importanti per il settore.

Quest'anno anticiperà giusto di qualche giorno l'Ubisoft Forward 2024, per una settimana che comincia ad essere sempre più affollata.

