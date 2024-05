State of Play recap | Tutti gli annunci e i trailer

Dopo qualche mese di indiscrezioni, Sony ha fissato per le ore 23.59 italiane del 30 maggio un nuovo appuntamento con State of Play, la sua trasmissione dove svela le novità in arrivo per i suoi titoli e le sue console.

L'appuntamento, che dura qualcosa in più di mezz'ora, si propone di mostrare «aggiornamenti su 14 titoli PS5 e PS VR2», come sottolineato da PlayStation sede di annuncio.

C'è anche un focus particolare sui giochi PlayStation Studios in arrivo quest'anno, tra i quali dovrebbe figurare il live service Concord, precedentemente confermato come in uscita nel 2024.

Come sempre, noi di SpazioGames seguiamo l'evento da vicino e vi proponiamo qui di seguito tutti gli annunci via via che compariranno nello show, in modo che a fine appuntamento abbiate già un riassunto pronto da consultare.

Ore 23.59 - È atteso l'inizio di State of Play.

Concord

Tempo di dare uno sguardo al gameplay in-engine del titolo di casa Firewalk. È stata mostrata prima un'introduzione ai personaggi e, in seguito, un video gameplay catturato su PS5.

Lo scorso anno, ricordiamo, il gioco era stato presentato solo con un trailer in computer grafica. Il primo impatto, a tu per tu con i personaggi, ha forti vibes in stile Marvel e Guardiani della Galassia, considerando il... pittoresco look dei protagonisti.

L'azione promette di scorrere a fiumi, con rocambolesche scene d'azione che sembrano davvero rifarsi ai più famosi adattamenti cinematografici dei colossi dei fumetti. Sarà uno sparatutto 5v5 che ci permetterà di vestire i panni dei mercenari che abbiamo visto nel video.

Il gameplay sarà in soggettiva e il focus sulle specificità dei personaggi mi fa un po' pensare al modello di Overwatch, anche se l'art direction ha anche qualche richiamo a Valorant, a mio avviso.

Articolo in elaborazione