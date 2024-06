I migliori giochi del Future Games Show 2024

Anche quest'anno, la Summer Game Fest ha fatto spazio anche al Future Games Show Summer Showcase, che ha mostrato una raffica di un'ora e mezza di ulteriori videogiochi.

Lo abbiamo seguito da vicino per voi, appuntando quelli che abbiamo trovato essere i giochi più interessanti della kermesse, che potete rivedere integralmente nel video in embed qui sotto.

Tra platform e giochi d'azione, la varietà è stata parecchia: vediamo i giochi su cui tenere puntati i fari.

Parcel Corps

Sarà che da giovanissima mi ero divertita parecchio con Courier Crisis, una sorta di versione in bici di Crazy Taxi, ma questo gioco in cui praticamente sei un corriere su due ruote che deve sfrecciare per la città si promette fuori di testa e divertente quanto basta.

Advertisement

Arriva il 3 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, una demo gratis è disponibile su Steam.

Screen Bound

Concept davvero fuori di testa, considerando che in questo gioco ci si muove su una sorta di Game Boy, ma le azioni in-game si ripetono nello scenario in cui il vostro corpo virtuale si trova veramente, saltellando tra montagne tridimensionali mentre lo fate anche sullo schermo 2D della console che avete in mano.

In questo modo, si risolvono puzzle piuttosto ingegnosi. È in uscita su Steam presto, ma non abbiamo ancora una data.

The Precinct

Nuovo sguardo all'interessante videogioco che vi mette nei panni di un poliziotto che – negli anni '80 – cerca di tenere, con le buone o con le cattive, in ordine la città dove lavora.

Dalle pattuglie a piedi a quelle sulle volanti, passando perfino per gli inseguimenti in elicottero e le sparatorie, The Precinct arriva il 15 agosto su Steam, Epic, PS5 e Xbox.

Sacrifire

Questo gioco di ruolo a turni si ispira dichiaratamente ai grandi classici degli anni '90, con una direzione artistica bidimensionale che non sembra niente male.

I test sono in corso, arriverà presto su Steam e potete già dare un'occhiata alla sua pagina per candidarvi a provarlo in via preliminare.

Happy Bastards

Questo gioco tattico vuole essere una parodia del Medioevo, ma in realtà penso possa andare bene anche per i tempi odierni (purtroppo).

Vi ritroverete infatti a controllare il vostro esercito su una griglia in battaglie di ogni genere e, nel trailer, quando qualcuno fa notare perché non combatti tu in prima persona, il nostro alter ego ripete che non ha nessun bisogno, dato che è famoso e gli altri seguono i suoi ordini.

Insomma, perché andare tu in prima linea quando puoi mandare altri a farti carne da macello e dare gli ordini rimanendo al sicuro nelle retrovie? In-game, assicuro, suona più divertente e meno austero di così!

Nikoderiko

Ogni amante dei platform in tre dimensioni degli anni '90 sicuramente ha notato Nikoderiko durante lo show, considerando che sembra strapieno di vibe da Crash Bandicoot e da Spyro. Oltretutto, la colonna sonora è curata dal compositore di Battletoads e Donkey Kong Country.

Arriverà quest'anno su PC, PS5, Xbox e Switch.

Mandragora

Un'interessante idea di metroidvania 2.5D che attinge anche a qualche meccanica da soulslike. Il gioco ha qualcosa di Ori e vi permette di esplorare i suoi scenari, ma anche di affrontare delle decisioni morali, in una storia firmata dall'autore di Vampire: The Masquerade.

Il combat system dovrebbe essere al cuore dell'esperienza. Mandragora è atteso per il 2024 su PC, PS5 e Xbox.

Bodycam

Quale shooter in soggettiva può essere più realistico di uno che pone la visuale direttamente sulla bodycam di un operatore? Come il titolo vi suggerisce, è l'idea dietro questo multiplayer con grafica fotorealistica, realizzato in Unreal Engine 5.

È disponibile su PC, se volete provarlo e siete appassionati di shooter in cerca di un'alternativa diversa.

Eriksholm: The Stolen Dream

Interessante gioco strategico top-down che mescola una narrazione politica a un comparto tecnico dall'ottimo colpo d'occhio, oltre a delle meccaniche stealth.

La release non è vicinissima (debutterà a inizio 2025), ma sappiamo già che arriverà sia su PC che console. Intanto, potete dare un'occhiata al trailer.

Sentitevi liberi di segnalare altri giochi che avete trovato interessanti, nei commenti!