Il direct dopo l'Xbox Games Showcase di giugno è ufficiale

L'Xbox Games Showcase sarà trasmesso in livestreaming il 9 giugno 2024, a partire dalle 19 ora italiana, sebbene ora sia stato confermato il direct dedicato a Call of Duty Black Ops 6.

Come accaduto del resto anche lo scorso anno con il doppio appuntamento con Starfield Direct, subito dopo lo Showcase trasmetteranno uno speciale approfondimento sul prossimo capitolo di COD.

Advertisement

Il nuovo capitolo della saga di sparatutto in soggettiva sarà quindi il successore di Modern Warfare 3 (che trovate su Amazon).

Difatti, è di poche ore fa la notizia che Call of Duty Black Ops 6 sarà il prossimo episodio della serie in uscita quets'anno.

Via comunicato stampa è stato confermato che oggi Xbox ha annunciato un doppio evento che si terrà subito dopo l’Xbox Games Showcase, durante il quale verrà annunciato un approfondimento esclusivo del prossimo capitolo del franchise di Call of Duty.

L’Xbox Games Showcase, seguito dal Black Ops 6 Direct, sarà trasmesso in diretta streaming il 9 giugno 2024, a partire dalle 19:00 ora italiana.

Questo sarà inoltre il primo Showcase durante il quale verranno presentati i giochi del nostro portfolio di studios tra cui Activision, Blizzard, Bethesda e Xbox Game Studios, oltre ai titoli dei nostri partner di terze parti.

Potrete godervi entrambi i livestream del 9 giugno in diretta attraverso una varietà di canali e in oltre 30 lingue (incluso il linguaggio dei segni americano e le descrizioni audio in inglese).

Condivideremo ulteriori dettagli sull'evento a tema Xbox e Call of Duty, compreso il link dove vedere la diretta, su queste stesse pagine ma a tempo debito.

Importante ricordare che proprio durante il Black Ops 6 Direct potremo inoltre sapere con certezza se Call of Duty Black Ops 6 sarà davvero incluso su Game Pass fin dal day-one, cosa che ormai sembra essere pressoché confermata.