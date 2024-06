I 5 migliori giochi dal Day of the Devs 2024

Ogni anno, subito dopo la conferenza principale della Summer Game Fest (di cui trovate qui il riepilogo completo), si tiene l'appuntamento con il Day of the Devs, lo streaming dedicato a progetti più piccoli e indipendenti, che possono così parlare a un grande pubblico grazie al traino dell'appuntamento precedente condotto da Geoff Keighley.

Nel corso dell'evento di quest'anno sono stati mostrati una ventina di titoli (in aumento rispetto al 2023, dove furono "solo" quindici, ndr), e abbiamo deciso di provare a selezionarne cinque che abbiamo trovato particolarmente interessanti. Come di consueto, i giochi vengono raccontati anche con interventi dei loro autori.

Anche in questo caso, sentitevi liberi di segnalarne altri che vi hanno colpito. Qui sotto, intanto, trovate la replica completa del Day of the Devs.

Ora, andiamo con i migliori giochi!

Tides of Tomorrow

Quando mi è capitato di interagire con Yoan Fanise, ai tempi di Road 96, sono rimasta colpita dall'entusiasmo con cui si fa trascinare dalle sue idee. Probabilmente è anche il caso di Tides of Tomorrow, il nuovo gioco dello studio DigixArt che, dopo i buoni riscontri dei due Road 96, cambia completamente scenario per trasportarci in un'avventura in un pianeta oceanico.

Un po' come novelli protagonisti di Wind Waker, ci ritroveremo a salpare di villaggio in villaggio, facendo nuove conoscenze ma anche scontrandoci con le tre diverse fazioni che si spartiscono il mondo. Dovremo quindi prendere delle decisioni che avranno un impatto sul mondo, che saranno asincrone e condivise: dovremo, ad esempio, reagire alle decisioni prese dal nostro streamer preferito.

Hello Again

Più o meno tre anni fa, abbiamo visto una sorta di invasione del mercato da parte di giochi incentrato su un loop temporale. La cosa si è un po' attenuata, al momento, ma Hello Again si tuffa di nuovo in questo temo e lo fa con un piglio molto interessante. Al di là del nome del gioco (che è letteralmente ciao, di nuovo) che esprime benissimo il concetto, stavolta il time loop nel quale saremo intrappolati non ha niente di inquietante, ma anzi stando al trailer è piuttosto... adorabile?

Per rompere il loop, in questo gioco sviluppato da una sola persona, dovremo completare task, risolvere puzzle, fare delle consegne e capire cosa sta succedendo di strano, nell'isola in cui ci troviamo. Arriverà nel 2025 su Steam.

Tom the postgirl

Un gioco pensato per gli amanti dello humour nero: il protagonista Tom ha deciso di svelare i misteri che scuotono il suo villaggio, ed è disposta davvero a tutto (TUTTO) per riuscirci. Ne viene fuori un'avventura in cui le consegne di questa postina prendono sempre una brutta piega, con la protagonista che spia le case dei destinatari.

La direzione artistica di personalità (tutto è illustrato a mano) ben si sposa alla comicità che il gioco insegue. Non ha ancora una data di lancio, ma è da tenere d'occhio. Non come fa Tom nelle case dei suoi concittadini, magari, ecco.

Simpler Times

Crescere non è per niente facile, soprattutto se si vede il passaggio d'età come il dover lasciare andare la spensieratezza. Simpler Times si propone allora come un'esperienza narrativa e simulativa con cui rilassarsi, riflettere, magari anche meditare, con momenti che richiamano quelli che tutti noi abbiamo vissuto e portiamo nel cuore.

Vestiremo così i panni di Taina, che da poco si è trasferita di nuovo nella casa dove era cresciuta, che rievoca tanti ricordi. Li rivivremo con lei, per scoprire cosa l'ha resa la persona che è oggi. Simpler Times è già disponibile su Steam, lo trovate in questa pagina. Potete anche scaricare una demo gratis.

Zoochosis

Di solito i giochi con protagonisti gli animali sono piuttosto chill e adorabili, ma Zoochosis ha deciso di votarsi all'horror. Sarete così il guardiano notturno di uno zoo, dove però gli abitanti sono in realtà degli animali mutanti che si trasformano in mostruosità.

Dovrete cercare di sopravvivere, di far sopravvivere loro e magari di trovare un vaccino che permetta di curarli. Nel frattempo, la vostra body cam immortalerà tutto quello che succederà mentre vi muoverete in prima persona — sia i momenti di pace in cui magari accarezzata una giraffa, sia quelli in cui questa vi balza addosso per uccidervi.

Vi ricordiamo che per tutti gli ulteriori approfondimenti, notizie e report dalla Summer Game Fest, potete visitare il nostro hub interamente dedicato all'evento.