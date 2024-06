I migliori giochi del Wholesome Direct 2024

Il filone dei cosiddetti cozy game, i videogiochi dove non ci sono nemici da sconfiggere, qualcuno su cui prevalere o sfide da affrontare, è sempre più amato e popolare. Produzioni di questo tipo si sono moltiplicate, popolando il fronte videoludico anche per chi non cerca un'esperienza virtuale che lo metta in difficoltà, quanto piuttosto una distrazione, un alleato rilassante. Qualcosa di wholesome, appunto.

Così, da qualche anno il Wholesome Direct è la conferenza estiva che mette insieme gli annunci e le novità sui giochi chill e rilassanti in arrivo, offrendo una carrellata tra cui gli amanti di questa tipologia di esperienza ludica (come chi vi scrive, ormai i lettori affezionati di SpazioGames lo avranno notato, ndr) hanno solo l'imbarazzo della scelta.

Vogliamo allora segnalarvi alcuni dei giochi migliori e più interessanti che abbiamo visto durante il Wholesome Direct 2024: sentitevi liberi di segnalare i vostri nei commenti! Qui sotto, intanto, trovate anche la replica completa della conferenza.

Tiny Bookshop

Sono estremamente di parte, nel segnalarvi Tiny Bookshop — ma amo i giochi rilassanti, amo i gestionali e amo i libri. L'idea di un gioco chill che permette di gestire una propria libreria in un villaggio marino, insomma, poteva solo fare centro con me.

Già annunciato lo scorso anno, questo gioco adorabile ha visto l'arrivo di un nuovo trailer che ha fissato il lancio per il 2025. Nel frattempo, però, possiamo provare una demo gratis su Steam.

Wax Heads

Rimaniamo più o meno in tema, perché se il vostro sogno non era quello di gestire una libreria, ma di avere un negozio di dischi, allora Wax Heads potrebbe essere l'esperienza videoludica su cui puntare i fari. Si tratta di un simulatore narrativo in cui dovete gestire un negozio in difficoltà, chiacchierando con i vostri clienti un po' come abbiamo fatto in Coffee Talk.

Descritto dagli autori un po' come puzzle, un po' come avventura narrativa, ha una demo disponibile gratis su Steam già da ora, ma niente data di lancio per il gioco completo.

On Your Tail

L'italiano On Your Tail è tornato a farsi vedere e sembra più in forma che mai. La sua simulazione di vita, che si mescola a meccaniche di investigazioni, ci porta per lande che si ispirano in modo netto alle bellezze nostrane, mettendoci nei panni di diana, che mentre è a caccia della vacanza estiva perfetta si trova a indagare su alcuni misteri.

Da questo momento potete scaricare gratis una demo del gioco su Steam, per iniziare il vostro viaggio e le vostre indagini, consci che si tratta di un'esperienza che vuole mescolare il mistero al relax.

Lost and Found Co.

Conosciamo tutti i giochi di ricerca degli oggetti smarriti, o quelli con le meccaniche da Where's Waldo. Ecco, in questo caso affronterete un'avventura in cui andare a caccia di oggetti che non si trovano più, ma in un mondo coloratissimo e pieno di personaggi simpaticissimi, tra puzzle, magie e perfino un drago da aiutare!

Lo stile da cartoon lo fa sembrare uno di quei giochi perfetti con cui rilassarsi prima di andare a letto e potete già provare una demo gratis su Steam.

Tracks of Thought

Questo interessante gioco di ruolo narrativo in cui, durante un viaggio, dovrete cercare di riscoprire voi stessi. Vestirete così i panni di una coccinella che, parlando con gli altri passeggeri, cerca di capire di più su se stessa, ma anche sulla loro destinazione. Il gameplay è basato sulle carte e gli sviluppatori descrivono l'esperienza come un gioco di ruolo positivo.

La direzione artistica e la scelta dei colori sono molto interessanti e il gioco è già disponibile su Steam ed Epic Games Store.

Moonstone Island

Già arrivato su PC lo scorso anno, Moonstone Island si è fatto notare per l'accoglienza piuttosto positiva avuta: durante il Wholesome Games, è stato confermato che è in arrivo su Nintendo Switch il 19 giugno — ed è un tipo di esperienza che va a nozze con l'approccio ibrido della console di casa Nintendo.

Si tratta, infatti, di un life sim in cui dovete collezionare creature (!), creare pozioni, fare amicizia con gli altri abitanti dell'isola e affrontare delle sfide da alchimista giocando attraverso un sistema basato sulle carte.

Afterlove EP

Si tratta di un'avventura slice-of-life di stampo narrativo in cui si affrontano i temi dell'amore, della perdita e della necessità di andare avanti. È ambientato nell'odierna Jakarta, ma a renderlo ancora più interessante è il fatto che sia firmato dagli autori di Coffee Talk.

Dovrebbe arrivare nel corso dell'autunno e c'è già una demo gratis da provare su Steam.

Littlelands

Sembra davvero adorabile e mi ha fatto pensare a una specie di alternativa ad Animal Crossing: non a caso, Littlelands vi permette di costruirvi la vostra vita, di fare amicizia con i vostri vicini, di cercare risorse e animaletti, di coltivare, ma anche di avventurarvi in lande un po' meno amichevoli e affrontare i mostri che si dice le abitino...

Al di là dei possibili twist, si tratta di un sandbox dai retroscena magici, sicuramente da tenere d'occhio. Per ora, niente data d'uscita. Sappiamo, però, che arriverà su Steam. Durante l'evento era stato annunciato l'arrivo di una demo, che è stato però posticipato a data da destinarsi, come confermato dagli sviluppatori: tenete d'occhio la pagina Steam per vedere quando spunterà.

Rooster

Se anche voi siete affascinanti dalle culture dell'estremo Oriente, Rooster è un gioco narrativo con meccaniche puzzle (ma niente di proibitivo, anticipano gli sviluppatori) che affonda le mani nell'antichità della cultura e del folklore cinese. Illustrato a mano, vi vede esplorare, cucinare e divertirvi con meccaniche da punta e clicca che si reinventano di scenario in scenario.

Arriverà a inizio 2025 su PC (tramite Steam) e su console.

Tiny Lands 2

Conosciamo tutti i giochi di percezione in cui bisogna aguzzare la vista per trovare le differenze tra diverse immagini. Si tratta esattamente di quello che chiede di fare Tiny Lands 2, che però propone come scenari dei diorami iper-realistici di oggetti di uso comune, che sono davvero piacevoli e coloratissimi da guardare.

Il primo episodio ha avuto ottimi riscontri, così eccoci di fronte al seguito: l'uscita è attesa per il 2025.

Minami Lane

Perché limitarsi a gestire il proprio negozio quando si può gestire... la propria via dei negozi? Si tratta dell'idea alla base di Minami Lane, in cui dovremo effettivamente progettare, costruire e gestire i negozi della nostra viuzza commerciale, curandoci della felicità dei nostri concittadini e completando anche delle missioni.

Arriverà su Nintendo Switch quest'anno, dopo l'ottima accoglienza avuta su Steam al debutto dello scorso febbraio.

Été

Fu uno dei miei osservati speciali anche lo scorso anno: il suo nome significa "estate" in francese e vi vede ritirarvi in Canada in cerca dell'ispirazione artistica. Dovrete così creare i vostri capolavori, una pennellata alla volta, vendere i vostri quadri e decorare i vostri spazi con la vostra creatività.

Ha finalmente una data di lancio, dal momento che debutterà su Steam il 23 luglio.

Come dicevamo, sentitevi liberi di farci sapere quali sono, invece, i giochi che hanno colpito in particolare voi!