I migliori giochi del Guerrilla Collective: Tombi, ma non solo

La finestra sulla Summer Game Fest si è aperta con la raffica del Guerrilla Collective, la conferenza digitale dove si susseguono tantissimi progetti, indipendenti e non, in arrivo su PC e su console.

L'appuntamento, che potete vedere integralmente in embed poco sotto in questo articolo, ha coinvolto anche alcuni nomi piuttosto attesi, tra ritorni e inediti assoluti.

Per aiutarvi a orientarvi, allora, abbiamo deciso di segnalare i giochi più interessanti che abbiamo visto durante lo showcase, in un mini-recap che vi rende più semplice recuperare i loro trailer e scoprire di cosa si tratta.

Vediamo, allora, i migliori giochi del Guerrilla Collective Showcase 2024.

Tomba! Special Edition

Sono di parte, ma non potevo non citarlo: Tombi! è uno dei videogiochi su cui credo di aver passato più ore in tutta la mia vita, e vederlo tornare in questo edizione che rispolvera un grande classico della prima generazione di PlayStation ha un certo effetto su chi vi scrive.

Questa versione rivisitata ripropone fedelmente il gioco 1:1, con però alcune migliorie, come la possibilità di salvare ovunque, o interessanti dietro le quinte con gli sviluppatori, con tanto di bozzetti del team di artisti, e una (iconica) colonna sonora rivisitata.

Arriverà il 1 agosto su PC, PS5 e Nintendo Switch, a seguire su PS4.

Five Nights at Freddy's: Into the Pit

Immancabile, ecco anche un nuovo episodio di Five Nights at Freddy's, dove saremo chiamati a sopravvivere ancora una volta a cinque notti terrificanti. Oswald, infatti, desideroso di una vita un po' meno tediosa, infilandosi nella fossa piena di palline nella pizzeria si ritroverà catapultato nel passato e potrà letteralmente viaggiare nel tempo.

Un'idea affascinante, se non fosse che anche nel passato c'è qualcosa che vuole uccidere lui... e le persone che gli sono care.

Post Trauma

Restiamo in atmosfera oscure per il nuovo trailer di Post Trauma, che si ispira agli horror classici dei tempi d'oro in cui vestirete i panni di Roman, un macchinista chiamato a provare a sfuggire a una realtà alternativa da incubo.

Il gameplay ci chiederà di risolvere enigmi e di affrontare le inquietanti creature che proveranno a darci la caccia, e l'atmosfera non sembra niente male, con i suoi richiami ai maestri del genere degli anni '90. Arriva in autunno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Escape from Ever After

Come immaginerete, Escape from Ever After mi ha colpito perché ha nello stile e nel mood tantissimo dell'amata saga Paper Mario (e non solo, nel trailer le citazioni si sprecano!). Si tratta di un gioco di ruolo che mescola però caratteristiche di più generi, dove una corporazione cerca di impadronirsi del mondo delle fiabe per sfruttare la manodopera a basso costo dei suoi abitanti (!).

Il nostro compito, da eroi della vicenda, sarà quello di scalare le gerarchie della corporazione per distruggerla dall'interno, ponendo fini ai suoi malvagi intenti. Un'idea che, tra la parodia e la critica sociale feroce, sarà molto interessante da seguire.

Sarà possibile provare il prologo gratis su Steam a partire dal 19 luglio.

Slime Heroes

Coloratissimo, Slime Heroes è un gioco d'avventura in 3D dove l'eroe della storia è uno slime (!), peraltro personalizzabile a piacimento. Esplorando il mondo in tre dimensioni, avrete la possibilità di giocare da soli o in cooperativa con un amico, affrontando puzzle, battaglie e andando a caccia di gemme magiche da combinare per sbloccare nuove abilità.

Il mondo di gioco sembra davvero delizioso, l'uscita è attesa su PC e Xbox, ma una demo è già disponibile su Steam.

Devilated

Probabilmente non ci giocherei mai, più che altro perché gli shooter frenetici mi fanno venire il mal di mare, ma proprio per questo penso che Devilated possa essere interessante per chi invece ama gli FPS dove l'adrenalina scorre a fiumi e ci si muove velocissimi in mezzo ai nemici da far fuori.

Forte anche di una direzione artistica che sfoggia un bel po' di personalità, il gioco è attualmente in accesso anticipato su Steam, mentre la versione completa arriverà a ottobre.

Clock Tower: Rewind

Altro giro, altro grande classico di ritorno, con Clock Tower (uscito originariamente nel 1995) che si prepara a rimettersi a lucido per raccontarci la storia di Jennifer Simpson. Questa versione Rewind vuole riproporre le ottime idee del gioco originale, con alcune aggiunte come una nuova intro animata, canzoni cantate, cut-scene, interviste e gallerie dietro le quinte.

Ci sarà anche la possibilità, che rende il gioco molto più accessibile ai giocatori odierni, di salvare mediante save-state. Insomma, una rinfrescata che dovrebbe permettere di riscoprire un classico.

Arriverà in autunno su PC, PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch.

The Axis Unseen

Descritto dall'autore (che ha lavorato a Skyrim, Starfield e Fallout) come un gioco horror heavy metal, si tratta di un titolo open world in cui, armati del vostro fidato arco, dovete fare strage di mostri inquietanti e folkloristici.

Vestirete quindi i panni del cacciatore, ma quando le regole sono brutali a diventare la preda... L'uscita è attesa su PC il prossimo mese di ottobre.

Yooka-Replaylee

Vi ricorderete sicuramente di Yooka-Laylee che qualche anno fa, con una campagna Kickstarter di successo, si propose di ridare vita ai platform classici di una volta. Se non lo avete scoperto a suo tempo, ora potete tenere d'occhio la sua versione rivista e migliorata, che proporrà controlli rivisitati e anche una telecamera meno tediosa.

Inoltre, anche il comparto grafico è al passo con i tempi e sono stati proposti anche dei contenuti inediti per chi ama le sfide.

Wrekless

Ho passato tante ore sui giochi di skate ai tempi di Tony Hawk's Pro Skater, per questo sorrido all'idea di Wrekless, che si propone come un multiplayer online di skateboard. Immaginatelo come un MMO su una tavola, in cui il mondo di gioco è generato dalle creazioni degli utenti, che potranno divertirsi con meccaniche di gameplay arcade.

Sarà possibile giocare in fino a 50 giocatori, personalizzare la propria tavola, il proprio skater e, come suggerisce lo slogan del gioco, ciò che conterà sarà «fare skate, costruire e condividere».

Arriverà su PC nell'autunno prossimo.