Con un post a sorpresa arrivato sui social network, Neil Druckmann ha confermato di volersi allontanare dal progetto della serie tv di The Last of Us prodotta da HBO.

«Ho preso la difficile decisione di abbandonare il mio coinvolgimento creativo in The Last of Us su HBO», esordisce Druckmann nel comunicato.

L'autore ha anche lasciato intendere quanto è stato il suo coinvolgimento sulla terza stagione dello show, nel comunicato:

«Con il lavoro completato sulla seconda stagione e prima che inizi qualsiasi lavoro significativo sulla terza, ora è il momento giusto per concentrarmi completamente su Naughty Dog e sui suoi progetti futuri, tra cui la scrittura e la regia del nostro entusiasmante prossimo gioco, Intergalactic: The Heretic Prophet, insieme alle mie responsabilità di capo dello studio e di responsabile creativo.»

Druckmann fa chiarezza, più o meno, anche sui rapporti che si sono creati con la produzione, e in particolare lo showrunner Craig Mazin:

«Co-creare la serie è stato uno dei momenti più importanti della mia carriera. È stato un onore lavorare al fianco di Craig Mazin come produttore esecutivo, regista e sceneggiatore delle ultime due stagioni. Sono profondamente grato per l'approccio attento e la dedizione che il talentuoso cast e la troupe hanno dimostrato nell'adattamento di The Last of Us Parte I e nel proseguimento dell'adattamento di The Last of Us Parte II.»

Notizia bomba, a dir poco, che sicuramente getta un po' di oscurità sulla terza stagione di The Last of Us.

Per altro anche lo stesso Craig Mazin aveva annunciato di voler chiudere con la serie tratta dal capolavoro di Naughty Dog, ma dopo il completamento dei lavori. Nella speranza che non cambi idea, insomma.