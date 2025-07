Anche se il reveal ufficiale vero e proprio è per ovvi motivi ancora molto lontano, ormai non ci sono più dubbi sul fatto che PS6 è già attivamente in sviluppo presso Sony: la casa di PlayStation ha già iniziato a pensare alla sua prossima generazione videoludica, avviando una collaborazione molto importante con AMD.

Questa partnership sta portando allo sviluppo del misterioso "Project Amethyst", annunciato orgogliosamente negli scorsi mesi e su cui in queste ore abbiamo avuto molti più dettagli, svelati dalla stessa AMD sui social.

L'AMD lead Jack Huynh si è infatti incontrato con Mark Cerny di PlayStation, condividendo sul proprio profilo X una foto dell'incontro e svelando dettagli aggiuntivi su questa collaborazione che, con molta probabilità, riguarderà proprio PS6 (via Push Square).

«Project Amethyst è uno sforzo di co-ingegneria tra PlayStation e AMD incentrato sulla grafica basata sull'apprendimento automatico e sulle innovazioni di gioco, costruito attorno a due obiettivi principali».

Il primo obiettivo è «la progettazione di un'architettura ottimizzata specificamente per carichi di lavoro di apprendimento automatico nei giochi», mentre il secondo è «lo sviluppo di reti neurali di alta qualità che supereranno i confini della grafica di gioco in tempo reale».

In altre parole, sembra che su PS6 verrà sfruttata maggiormente l'IA per migliorare ulteriormente risoluzione e grafica effettiva di gioco: un processo che del resto era già stato adottato da PS5 Pro (la trovate su Amazon) e dal suo PSSR, pur non sempre con risultati perfetti.

Il machine learning dovrebbe dunque essere una parte fondamentale dell'esperienza delle prossime generazioni di console PlayStation, anche se trovo decisamente curioso che se ne inizi già a parlare quando la generazione attuale non è stata ancora sfruttata al meglio delle proprie possibilità.

Molti giocatori stanno infatti reagendo con scetticismo alle mosse di Sony, anche sulle nostre pagine, proprio perché si aspettavano una quantità di giochi esclusivi decisamente superiori.

Ad ogni modo, comunque la pensiate sull'argomento, Sony ha già ammesso negli scorsi mesi di aver iniziato a pensare a PS6, quindi probabilmente sarà solo questione di capire quale sarà il momento adatto per dare inizio alla nuova generazione.