PlayStation Store celebra l'inizio del settimo mese dell'anno inaugurando una nuova promozione sul suo negozio digitale, con tantissime offerte particolarmente interessanti.

Gli Sconti di Luglio — questo il nome scelto per la promozione — ci permetteranno non solo di risparmiare fino al 90% su specifici videogiochi, ma rappresentano anche l'occasione perfetta per acquistare a prezzo scontato alcuni titoli di spessore.

Tra le offerte disponibili segnaliamo in particolar modo l'edizione Deluxe di Clair Obscur Expedition 33, uno dei fenomeni videoludici dell'anno (nel caso preferiate la versione standard, potete acquistarla su Amazon).

Come sempre facciamo in questi casi, abbiamo provato a selezionare per voi i migliori giochi in offerta su PlayStation Store, così da aiutarvi nei vostri potenziali acquisti: potete trovare le nostre scelte qui di seguito.

Sconti di Luglio su PS Store | I migliori giochi in offerta

A Way Out a 8,99€ (anziché 29,99€)

a 8,99€ (anziché 29,99€) Batman Arkham Knight: Premium Edition a 5,99€ (anziché 49,99€)

a 5,99€ (anziché 49,99€) Blasphemous 2 a 14,99€ (anziché 29,99€)

a 14,99€ (anziché 29,99€) Burnout Paradise Remastered a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Clair Obscur Expedition 33: Deluxe Edition a 53,99€ (anziché 59,99€)

a 53,99€ (anziché 59,99€) Death's Door a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Demon's Souls Digital Deluxe Edition a 59,99€ (anziché 99,99€)

a 59,99€ (anziché 99,99€) Devil May Cry 5 + Vergil a 7,49€ (anziché 29,99€)

a 7,49€ (anziché 29,99€) Divinity Original Sin 2: Definitive Edition a 17,99€ (anziché 59,99€)

a 17,99€ (anziché 59,99€) F1 25 Iconic Edition a 79,99€ (anziché 99,99€)

a 79,99€ (anziché 99,99€) Far Cry 6 Gold Edition a 24,99€ (anziché 99,99€)

a 24,99€ (anziché 99,99€) Final Fantasy XII The Zodiac Age a 19,99€ (anziché 49,99€)

a 19,99€ (anziché 49,99€) Hogwarts Legacy + Campioni di Quidditch a 24,99€ (anziché 99,99€)

a 24,99€ (anziché 99,99€) Injustice 2: Legendary Edition a 5,49€ (anziché 54,99€)

a 5,49€ (anziché 54,99€) Kingdom Hearts All-In-One a 43,99€ (anziché 109,99€)

a 43,99€ (anziché 109,99€) La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a 5,19€ (anziché 39,99€)

a 5,19€ (anziché 39,99€) Marvel's Spider-Man Remastered a 34,79€ (anziché 59,99€)

a 34,79€ (anziché 59,99€) Need for Speed Heat Deluxe Edition a 7,99€ (anziché 79,99€)

a 7,99€ (anziché 79,99€) Persona 3 Reload a 31,49€ (anziché 69,99€)

a 31,49€ (anziché 69,99€) Returnal a 39,99€ (anziché 79,99€)

a 39,99€ (anziché 79,99€) Rise of the Ronin Digital Deluxe Edition a 59,39€ (anziché 89,99€)

a 59,39€ (anziché 89,99€) Sonic Mania a 7,99€ (anziché 19,99€)

a 7,99€ (anziché 19,99€) Spiritfarer: Edizione Farewell a 3,74€ (anziché 24,99€)

a 3,74€ (anziché 24,99€) Tales of Arise a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) The Messenger a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) TMNT: Shredder's Revenge a 14,99€ (anziché 24,99€)

a 14,99€ (anziché 24,99€) Trine: Ultimate Collection a 9,99€ (anziché 49,99€)

a 9,99€ (anziché 49,99€) Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri a 19,99€ (anziché 49,99€)

a 19,99€ (anziché 49,99€) Unravel Two a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) WWE 2K25 a 44,99€ (anziché 74,99€)

Come sempre la nostra deve essere considerata solo una selezione parziale: gli Sconti di Luglio offrono infatti oltre 2900 tra giochi e contenuti aggiuntivi in offerta, rendendo davvero difficile segnalarvi tutte le occasioni imperdibili.

Vi invito pertanto caldamente a consultare l'elenco completo al seguente indirizzo, così potrete essere sicuri di non lasciarvi scappare neanche un'occasione: le offerte termineranno ufficialmente il 17 luglio 2025, dunque avete circa due settimane di tempo.