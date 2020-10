Arrivano le offerte Zavvi dedicate ai fan Marvel e DC!

Siete appassionati di fumetti e cinecomic? Abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, il noto store online Zavvi ha lanciato diverse interessanti promozioni a tema che vi consentiranno di acquistare un vasto numero di prodotti a prezzo scontato

Ad esempio, per soli 9,99€ potete portarvi a casa una T-Shirt nera con il logo di Batman e la tazza Crazy in Love Mr. J, mentre con 22,99€ potrete avere T-Shirt e felpa Camo Skull ispirata a The Punisher. Le T-Shirt sono fatte di 100% Cotone (tranne il Grigio 90% Cotone & 10% Poliestere) per un comfort eccellente, invece le felpe sono fatte di 80% Cotone e 20% Poliestere.

Inoltre, potete acquistare tantissimi oggetti da collezione a soli 22€ (per quattro prezzi), tra i quali troviamo diverse statuette (come John Diggle, Superman, Aquaman, Batman ed altri), oltre a carte da gioco o set di spille. Acquistando la statuetta in PVC Iron Studios di Stan Lee da 14cm, la quale viene fornita con la base in una scatola con vetrina in plastica, sarà possibile ottenere un misterioso omaggio.

Coloro che vogliono decorare la propria abitazione e, perché no, avere delle simpatiche tazze per bere il the o le bevande preferite, è possibile acquistarne tre pezzi a soli 21€. Tra i prodotti compresi nella promozione troviamo tazze ispirate ai costumi di Spider-Man, Deadpool, Iron Man, Thor o Capitan America. Non mancano nemmeno orologi con i loghi delle serie DC Comics più famose, come Batman, Wonder Woman, Watchmen o Flash. Consigliato anche il bundle DC Comics comprendente una T-Shirt di Wonder Woman o Superman in abbinamento ad un cuscino che riprende il logo del supereroe da noi scelto.

Offerte Zavvi dedicate ai fan Marvel e DC