Resident Evil 4 Remake | Guida

Da ormai molto tempo gli appassionati erano in attesa di tornare a vestire i panni di Leon S. Kennedy in Resident Evil 4 Remake, il rifacimento di quello che è uno degli episodi più amati della longeva saga horror di casa Capcom. Disponibile dal 24 marzo, il gioco ha riscosso grande clamore dalla critica e permette di rivivere il viaggio ispanico dell’iconico protagonista con un comparto tecnico all’avanguardia e con modifiche e migliorie che non snaturano affatto l’opera originale.

Nella recensione di SpazioGames.it, il critico Domenico Musicò ha premiato il lavoro svolto da Capcom, evidenziando come il Remake doti Resident Evil 4 del suo vestito migliore, permettendo a fan vecchi e nuovi di godersi un’avventura che ha segnato indubbiamente un prima e un dopo.

Dal momento che Resident Evil 4 è insito di pericoli, il nostro team ha messo insieme diverse guide che vi aiuteranno durante la vostra avventura. Che vogliate capire qualcosa di più sul gioco e le sue meccaniche, che stiate cercando di capire come superare un enigma o che vogliate sapere quale sia il livello di difficoltà ideale per l’esperienza a cui ambite, di seguito potete trovare le guide di SpazioGames.it a Resident Evil 4.

Fatte le dovute presentazioni, procediamo con le nostre guide dedicate all’avventura di Leon e Ashley.

Guide a Resident Evil 4 Remake

Guide generiche

Guide di gioco

Come sbloccare la difficoltà segreta

Come salvare il cane

Guide ai puzzle

Che combinazione inserire per aprire la porta del capo villaggio (cap. 2)

Come risolvere il puzzle della chiesa (cap. 3)

Che orario inserire nel pendolo con Ashley (cap. 9)

Guide in elaborazione