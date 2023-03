Resident Evil 4 Remake: guida alle difficoltà e quale scegliere

Il mondo di Resident Evil 4 Remake nasconde parecchie insidie e, se è vero che molti non vedono l’ora di sprofondarci dentro e di prendersi tutti i rischi del caso, altri magari vogliono seguire Leon nella sua avventura più che altro per godersi le vicende e la sua atmosfera. Se volete scoprire il gioco meglio, trovate su SpazioGames.it la video recensione senza spoiler, mentre se avete appena deciso di comprarlo lo trovate su Amazon.

A venire in soccorso a chi non sa come orientarsi è il fatto che il gioco abbia diversi livelli di difficoltà, selezionabili fin dal primo avvio. Vediamo quali sono e cosa cambia dall’uno all’altro, in modo che possiate orientarvi facilmente.

Livelli di difficoltà di Resident Evil 4 Remake: quale scegliere?

Fin dal primo avvio del gioco, avete la possibilità di selezionare tre diversi livelli di difficoltà.

Difficoltà Assistita

È ideale per i giocatori che non si sentono molto agili davanti ai titoli che presentano meccaniche di azione. Presenta in automatico, infatti, delle funzionalità che rendono l’esperienza più semplice e meno punitiva.

La raccomandiamo, quindi, se è il vostro primo ballo con giochi di questo tipo e siete incuriositi soprattutto dalla storia.

Difficoltà Standard

È il livello normale: con questa difficoltà giocate impostando il bilanciamento così come Capcom lo ha inteso, senza picchi di sfida particolari ma anche senza semplificazioni eccessive.

È la scelta ideale per chi vuole essere sfidato in modo bilanciato dal gioco, mentre si gode il proseguire della storia.

Difficoltà Hardcore

Come suggerisce il nome, è il livello di difficoltà più alto, dove le sfide si fanno più ardue e di conseguenza lo è anche riuscire a rimanere vivere.

La raccomandiamo a chi conosce già il gioco perché magari ha giocato il Resident Evil 4 originale e a chi non ha paura di essere messo alla prova, quando affronta un videogame.

All’interno del gioco è anche presente un livello di difficoltà extra, Professionista, che è ancora più difficile di quello Hardcore e che si sblocca solo una volta che avrete terminato la campagna. Ne parleremo in una guida apposita.

Livelli di difficoltà: cosa cambia?

Ovviamente, ogni livello di difficoltà ha delle caratteristiche uniche, con dei modificatori che vanno ad adattare l’esperienza di Resident Evil 4 in base alla vostra selezione.

In questo caso, tra le differenze maggiori vi segnaliamo:

Assistita : mira assistita attiva (ma potete disattivarla dalle opzioni), munizioni extra, guarigione automatica con salute bassa, prezzi dal Mercante più bassi;

: mira assistita attiva (ma potete disattivarla dalle opzioni), munizioni extra, guarigione automatica con salute bassa, prezzi dal Mercante più bassi; Standard : livello di bilanciamento normale, non ci sono modificatori;

: livello di bilanciamento normale, non ci sono modificatori; Hardcore : i nemici possono subire più danni prima di morire e ne arrecano di più, prezzi del Mercante più alti;

: i nemici possono subire più danni prima di morire e ne arrecano di più, prezzi del Mercante più alti; Professionista: i nemici sono ancora più forti, poche munizioni.

È possibile cambiare livello di difficoltà in Resident Evil 4 Remake?

Una volta cominciata la propria avventura in Resident Evil 4 Remake, è possibile modificare il livello di difficoltà scelto? In questo caso, la risposta è no. O, almeno, non potete modificarla verso l’alto, ma potete farlo verso il basso.

Idealmente, non potete andare nelle opzioni e cambiare il livello di difficoltà a piacimento. Se, però, state giocando al livello di difficoltà Standard e vi ritrovate nella schermata di Game Over, il gioco potrebbe suggerirvi di modificare il livello di difficoltà e di passare a quella Assistita, per impedirvi di rimanere bloccati.

Non sono invece previste altre opzioni per la modifica del livello di difficoltà.