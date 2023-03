Resident Evil 4 Remake e New Game+: come funziona e cosa cambia

Spesso, gli episodi di Resident Evil hanno permesso ai giocatori di misurarsi con una sfida più ardua una volta conclusa la loro prima run, vedendosi davanti la possibilità di cominciare una Nuova Partita+, o New Game+, se preferite. Anche Resident Evil 4 Remake (qui la video recensione) non fa eccezione e potrete essere messi alla prova dalla chance di ricominciare l’avventura dall’inizio, con però alcuni cambiamenti per via di alcune cose già sbloccate che verranno con voi dalla run precedente.

Se, quindi, avete domande relative al New Game+ del gioco, eccoci con tutte le risposte che vi serve sapere.

In Resident Evil 4 Remake c’è il New Game+?

Come detto in apertura, la risposta è ovviamente sì. Come altri episodi di Resident Evil, anche in questo Remake Capcom ha deciso di proporre il New Game+, che vi permette di ricominciare l’avventura dopo averla completata una prima volta, contando sulla possibilità di portare con voi diversi oggetti.

Una volta completata la prima run, sbloccherete il New Game Plus

Come cominciare una partita New Game+

In questo caso, la procedura è piuttosto semplice:

Completate interamente la campagna una prima volta. Dal menù principale, non selezionate una nuova partita, ma di voler caricare la partita. Troverete tra i save uno con la dicitura verde, che rimanda all’inizio di una nuova partita. Selezionatelo per avviare il New Game+ e scegliere il livello di difficoltà adeguato alla vostra nuova run.

Cosa cambia nel New Game+?

In questo caso, ci sono alcuni piccoli cambiamenti e alcune cose che vengono con voi, quando iniziate una partita in New Game+. Tra questi segnaliamo:

Avrete ancora con voi tutte le armi della run precedente;

della run precedente; Avrete ancora con voi anche tutti gli upgrade alle armi già fatti nella run precedente;

già fatti nella run precedente; Avrete ancora con voi anche tutti i materiali della run precedente (erbe, oggetti per il crafting, tesori, gemme ad esempio);

della run precedente (erbe, oggetti per il crafting, tesori, gemme ad esempio); Avrete ancora con voi tutte le pesetas della run precedente;

della run precedente; Avrete ancora con voi tutti i punti sfida della run precedente;

della run precedente; Non risulteranno già completati gli incarichi secondari , quindi potete ripetere le missioni associate alle note blu;

, quindi potete ripetere le missioni associate alle note blu; Il Mercante venderà un nuovo lanciarazzi;

Gli oggetti legati alla storia (come chiavi ed emblemi per gli enigmi) dovranno essere recuperati nuovamente per proseguire.

Buon divertimento e in bocca al lupo con la vostra partita New Game+!