Resident Evil 4 Remake, 8 preziosi consigli per iniziare

Se non avete mai vissuto l’avventura di Leon S. Kennedy prima, quanto proposto da Resident Evil 4 Remake potrebbe mettervi alla prova. Se, quindi, siete giocatori principianti, sappiate che non c’è niente di male in questo e che siamo qui per aiutarvi.

Per orientarvi, sulle nostre pagine vi abbiamo già proposto la nostra video recensione completa del gioco, ma abbiamo pensato anche a questa guida pensata proprio per voi: vediamo alcuni pratici e preziosi consigli per iniziare il vostro viaggio in RE4 Remake senza paura.

1. Imparate subito a schivare e a usare il parry

Una cosa che vi tornerà molto utile durante il vostro viaggio sarà schivare i colpi dei vostri nemici, soprattutto quando tenteranno di lanciarvi contro qualcosa. Se premete L1/LB tenendolo schiacciato, potete bloccare un attacco, evitando così di subire danni.

Se, però, imparare il tempismo giusto, premendo L1/LB al momento appropriato potete rendere la vostra parata un vero e proprio contrattacco, mettendo in scena un parry che lascerà i nemici storditi e vulnerabili per qualche secondo.

Anche la schivata è molto importante: quando le cose si mettono male, ricordatevi che potete premere Cerchio/B per provare a sgusciare via, anche se pure in questo caso dovrete prendere il prima possibile dimestichezza con il tempismo.

2. Quello furtivo è un buon approccio

Non sempre i vostri nemici sanno della vostra presenza e Resident Evil 4 Remake vi permette di usare questo a vostro favore. Ricordatevi, infatti, che Leon può muoversi di soppiatto per eludere i nemici. E, se vi sentite coraggiosi, potete provare a prenderli alle spalle per ucciderli con il coltello.

Insomma, ricordate che il fatto che siate armati non significa necessariamente che dovete sparare a qualsiasi nemico vi troviate davanti, anche quando è lontano: a volte, un ottimo approccio è raggiungerli in silenzio e risolvere la cosa senza allarmare nessuno.

Difendersi è importante quanto attaccare!

3. Migliorate il vostro coltello

Ci sono tantissime armi che è possibile migliorare in Resident Evil 4 Remake, ma ce n’è una che non dovete sottovalutare: il vostro coltello. Potete migliorarne la resistenza, la velocità e i danni arrecati – e dovreste farlo quanto prima.

Una volta che avrete il coltello interamente potenziato, infatti, nel corso dell’avventura questo potrebbe fare la differenza e rendervi la vita più facile, dal momento che dal coltello passano anche i parry che abbiamo citati poco sopra. Insomma, non sottovalutate il coltello e potenziatelo quando potete, senza considerarlo un’arma minore.

4. Cercate di mescolare le erbe prima di usarle

Ricordatevi che, a meno di casi veramente estremi (ossia, state per morire) sarebbe meglio usare le erbe dopo averle mescolate, perché saranno molto più potenti. In alcuni casi, se potete curarvi con lo spray anziché con le erbe, fatelo.

Mescolare l’erba verde (curativa) e l’erba rossa (potenzia gli effetti delle altre) o l’erba gialla (aumenta la salute massima) vi permette di ottenere degli effetti che sono ben superiori alla semplice e basilare funzione curativa. Sprecarle perché in questo momento avete bisogno di curarvi, a meno che la situazione non sia davvero tragica e non stiate rischiando il game over, sarebbe un peccato.

5. Ascoltate

Sembra un consiglio banale, ma sappiate che in un gioco come Resident Evil 4 Remake, l’audio è importantissimo. Usate delle cuffie o le casse della vostra TV, ma tenete l’orecchio teso: in alcuni casi, magari, vi troverete a cercare dei tesori o delle soluzioni a degli enigmi che non riuscite a vedere, ma che potete sentire.

Per farvi degli esempi, vi può capitare di essere in cerca di tesori segnati sulla mappa, che però non vedete: se ascoltate, potete sentire dei cigolii metallici che vi suggeriscono che quello che cercate è appeso sopra di voi. E anche sentire in anticipo che ci sono dei nemici nei dintorni non è per niente un male.

6. Sparate ai corvi

Sì, lo sappiamo, è un po’ brutale e magari non vi verrebbe in mente di farlo perché non volete essere crudeli, ma Resident Evil 4 Remake vi ripaga se sparate ai corvi che incontrate di tanto in tanto.

Abbattendoli, infatti, potrete raccogliere delle pesetas, utili poi da investire dal Mercante per arricchire il vostro equipaggiamento.

7. Assicuratevi che un nemico sia davvero morto

Quando state cercando di liberarvi di qualche odioso nemico, vederlo stramazzare a terra e dare per scontato che sia morto potrebbe essere un orribile errore. Fate attenzione e considerate un nemico davvero morto solo quando vedrete comparire delle risorse dal suo cadavere.

Se, semplicemente, il nemico è steso a terra e immobile, è possibile che sia pronto a trasformarsi e che le Plaguas siano pronte a prendere il sopravvento e farvi passare un brutto quarto d’ora. Se, quindi, vedete un nemico a terra ma non vi ha dato nessuna risorsa, avvicinatevi per finirlo con un colpo ben assestato, prima di dargli le spalle. Ne sarete ben contenti.

Ashley è un po' più autonoma che in passato

8. Ashley si ristabilisce da sola se non è sotto attacco

Le sequenze in cui dovete proteggere Ashley possono diventare complicate: quando la ragazza è sotto attacco, infatti, il gioco vi chiederà di avvicinarvi a lei, che sarà seduta sul pavimento, per aiutarla a recuperare le energie e rimettersi in marcia.

Tuttavia, questa azione è molto pericolosa, perché in quel momento non potete difendervi – se ci sono nemici in arrivo. Una cosa da tenere in considerazione è che in Resident Evil 4 Remake se Ashley non sta più subendo attacchi si ritirerà su da sola. Se, insomma, avete eliminato i nemici che la stavano attaccando e non ce ne sono altri nelle sue immediate vicinanze, non avete bisogno di raggiungerla per farla ritirare su, farà da sé.