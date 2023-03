Quando ci si tuffa su un videogioco, può sempre essere interessante potersi orientare per capire quanto più o meno potrebbe durare l’avventura e anche Resident Evil 4 Remake non fa eccezione.

Questo rifacimento dell’amato capolavoro di Capcom si mantiene molto fedele alla sua controparte originale, come vi abbiamo raccontato nella video recensione, ma con alcune migliorie e dei cambiamenti che abbiamo particolarmente apprezzato.

Vediamo allora quanto dura Resident Evil 4 Remake e anche quali dei suoi fattori intervengono sul valore rigiocabilità.

Quanto dura Resident Evil 4 Remake

La longevità del gioco è molto simile a quella del titolo originale, anche se può avere delle oscillazioni di qualche ora a seconda del vostro approccio: la durata, per questo, può andare da un minimo di circa 10 ore a un massimo di circa 25 ore.

Nello specifico, vediamo in che modo.

Vediamo quanto dura Resident Evil 4 Remake

Per chi vuole giocare la storia e qualche contenuto secondario

Se non avete fretta e allo stesso tempo non siete completisti, il gioco vi durerà tra le 15 e le 20 ore circa.

Per chi vuole seguire solo la storia e non farà nessun contenuto secondario

In questo caso, arriverete alla fine del gioco in un tempo compreso tra le 10 e le 12 ore circa.

Per i completisti

Se, invece, siete tra coloro che vogliono fare tutto e trovare quindi tutti i collezionabili, completare gli incarichi extra e sbloccare Achievement/Trofei, il gioco vi durerà tra le 20 e le 25 ore circa.

Fattore rigiocabilità

A questo però sommiamo il fatto che Resident Evil 4 Remake abbia un discreto fattore di rigiocabilità. Come vi abbiamo raccontato, infatti, il titolo di Capcom include una modalità New Game+, che vi permette di continuare ad affrontare in una seconda run delle sfide che magari avevate trascurato nella prima, portando con voi diversi degli equipaggiamenti e degli oggetti che avevate già sbloccato.

Considerando quindi che parliamo di un’avventura lineare, è apprezzabile che Capcom non abbia cercato di snaturarla per ampliarla (e annacquarla), puntando su una longevità sensata per quanto Resident Evil 4 Remake aveva davvero da offrire.