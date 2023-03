Resident Evil 4 Remake: combinazione per la serratura nella dimora del capo villaggio

Nel corso del Capitolo 2 di Resident Evil 4 Remake (qui la video recensione), vi ritroverete a un certo punto di fronte a un enigma: dovreste inserire correttamente una combinazione di simboli per sbloccare una serratura per un armadio che si trova nella dimora del capo villaggio.

Se state avendo qualche problema e non riuscite ad andare avanti, siamo qui per venirvi in soccorso.

Come sbloccare la serratura alla dimora del capo villaggio

Per prima cosa, una volta dentro la dimora del capo villaggio, potete provare a raggiungere il piano superiore. Qui, sopra una cassettiera troverete il documento Illuminados 4:3. Leggendolo, dovreste già da voi capire la soluzione e individuare la combinazione di simboli che vi servono per aprire la serratura, perché ci sono tre elementi che vengono citati chiaramente e in modo consecutivamente nei suoi versi.

Se così non fosse, continuate pure a leggere.

Andate davanti alla serratura che vi chiede di inserire la combinazione con i suoi simboli. Il primo slot a sinistra sarà lo slot 1, quello al centro sarà lo slot 2, quello a destra lo slot 3. Chiarito questo, inserite questi simboli:

Slot 1: raccolto (i ramoscelli)

(i ramoscelli) Slot 2: maiale

Slot 3: bambino

Una volta confermata la combinazione, la serratura si sbloccherà e potrete raccogliere l’oggetto al suo interno, che vi serve per andare avanti nella storia e per completare un puzzle immediatamente successivo al piano superiore della medesima casa.

Come risolvere il puzzle della Porta con lo slot rotondo alla dimora del capo villaggio

A questo punto, tornate al piano di sopra della dimora per raggiungere la porta che presenta uno slot rotondo e inserite quello che avete appena raccolto dopo aver inserito la combinazione corretta nella serratura precedente.

Una volta fatto, ruotate l’immagine fino ad allinearla al simbolo delle Plagas mostrato nel puzzle, per proseguire.

Complimenti, ce l’avete fatta!