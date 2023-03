Tra le tante armi presenti in Resident Evil 4 Remake, lo shotgun ha un po’ un posto speciale nel cuore degli appassionati – perché consente di risolvere i problemi in modo piuttosto brutale ma efficace.

Anche nel rifacimento dell’avventura di Leon (qui la video recensione) avete la possibilità di brandire uno shotgun e la buona notizia è che potete anche recuperarlo piuttosto presto rispetto all’inizio del gioco.

Se avete timore di esservelo perso, allora, vediamo insieme dove trovare lo shotgun in Resident Evil 4 Remake.

Dove trovare lo shotgun in Resident Evil 4 Remake

Potete ottenere il vostro primo shotgun molto presto all’inizio del gioco. Quando vi trovate nel villaggio con gli abitanti che vi assaltano nel capitolo 1, infatti, potete già mettere le mani sul grilletto di quest’arma.

Dalla piazza del villaggio, entrate nella casa a sinistra, immediatamente precedente la torre. L’ingresso è quello che vedete nell’immagine di seguito.

L'ingresso della casa nella piazza del villaggio, all'interno della quale trovate lo shotgun

Una volta all’interno, salite le scale per andare al piano superiore. Qui, troverete ad attendervi, esposto in una rastrelliera sulla parete accanto alle scale, uno shotgun W-870, che vi sarà molto utile per sopravvivere agli scontri che vi attendono.

Attenzione, però, perché appena lo abbrancherete mancherà poco all’arrivo dell’odiatissimo nemico armato di motosega. Preparate le cartucce, insomma, perché ora che avete uno shotgun dovrete immediatamente dimostrare anche di essere capaci a usarlo.

Ci sono altri shotgun nel gioco oltre a questo?

In realtà sì, ci sono anche diverse altre tipologie di fucili a pompa in Resident Evil 4 Remake. Tuttavia, mentre questo si può semplicemente raccogliere e vi farà comodo, così all’inizio del gioco, gli altri si trovano soprattutto dal Mercante.

Questo significa che dovrete pagare con le vostre pesetas per ottenerli e aggiungerli al vostro inventario. E, se state cercando un modo per mettere in saccoccia un po’ di soldi e rimpinguare il vostro arsenale, ovviamente abbiamo realizzato una guida apposita che potete trovare a questo link.