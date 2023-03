Resident Evil 4 Remake: dove trovare il pulsante blu per risolvere l’enigma della chiesa

Di tanto in tanto, Resident Evil 4 Remake (qui la video recensione) vi propone alcuni enigmi che vi richiedono di usare un po’ di spirito di osservazione e di ingegno, per poter proseguire. Se, per qualsiasi motivo, non vi sentite però troppo in vena, potete sempre dare una sbirciata alle nostre guide.

In questo caso, vi spieghiamo dove trovare il pulsante blu e come risolvere l’enigma nella chiesa presente nel capitolo 4 del gioco. Se siete rimasti bloccati, avrete tutto quello di cui avete bisogno per proseguire, nella nostra guida.

Dove trovare il pulsante blu in Resident Evil 4 Remake

Mentre siete in cerca di Ashley, nella chiesa vi accorgerete di aver bisogno di un pulsante blu (o interruttore, fate voi) per risolvere un puzzle che vi si fa di fronte.

Il modo per trovarlo è in realtà piuttosto semplice: rovistate lungo la chiesa, che non è troppo grande.

Il pulsante è sulla navata destra della chiesa

Troverete quello che state cercando all’interno di un mobile sito precisamente nella navata destra della chiesa (rispetto all’ingresso).

Il mobile è messo a ridosso del muro, subito dopo alcuni barili. Raggiungetelo, aprite gli sportelli per raccogliere il pulsante blu e andare avanti.

Come risolvere l’enigma della chiesa

Ora che avete raccolto il pulsante, raggiungete l’altare e andate a sinistra per notare, sulla parete, un grosso interruttore: abbassatelo e l’altare mostrerà lo slot dove inserire il pulsante blu che avete appena raccolto.

Inseritelo. A questo punto dovete ruotare questi tre pulsanti fino a farli allineare perfettamente ai vetri colorati nell’illustrazione delle Plagas.

Usate i tre pulsanti per allineare l'immagine davanti a voi

La nostra raccomandazione è quella di concentrarvi sulle linee di confine delle figure e non lasciarvi distrarre dal colore. In poche mosse, riuscirete ad allineare l’immagine e potrete proseguire per continuare la vostra avventura.

Complimenti, siete riusciti a superare anche questo puzzle di Resident Evil 4 Remake!