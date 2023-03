Come vendere un singolo oggetto per 100.000 pesetas in Resident Evil 4 Remake

Il giro d’affari che potete mettere in piedi con il Mercante di Resident Evil 4 Remake è già stato oggetto di una nostra guida, dove abbiamo visto come fare soldi velocemente e cosa vendere (e cosa no).

In questa guida, invece, ci concentriamo su un’altra cosa: uno dei Trofei/Achievement – Orafo Esperto – che i completisti sicuramente vorranno sbloccare, per completare il gioco al 100%, vi chiede di concludere una vendita incassando da un singolo oggetto almeno 100.000 pesetas. Si tratta di una cifra piuttosto esosa, ma che in realtà potete raggiungere sfruttando saggiamente le risorse a vostra disposizione.

Vediamo come fare.

Come incassare 100.000 pesetas da un singolo oggetto in Resident Evil 4 Remake per il Trofeo Orafo Esperto

Come dicevamo nella nostra guida principale dedicata al Mercante, tra gli oggetti che potete vendergli ci sono non solo i Tesori, ma anche oggetti che potete intarsiare con delle gemme preziose.

Maggiore è il numero di gemme intarsiate, in base a quanto consentito dagli slot del singolo oggetto, maggiore sarà l’incasso che vi garantirete da quella singola transazione.

La Corona Elegante è ciò di cui avete bisogno

Nel corso del capitolo 10 (dalle parti del vostro scontro con Verdugo, è accanto a un cadavere) avete la possibilità di trovare la Corona Elegante. Questo oggetto vi permette di incastonare ben cinque diverse gemme al suo interno – di cui, in particolare, tre gemme circolari e due gemme rettangolari.

Per ottenere il maggior valore possibile, fate in modo che siano tutte gemme diverse, quindi una rossa, una blu e una gialla per quelle circolari, mentre ne serviranno una verde e una viola per quelle rettangolari. Incastonando queste gemme nelle vostra Corona Elegante e presentandovi dal Mercante, avrete la possibilità di incassare da questo singolo oggetto ben 100.000 pesetas.

Una volta fatto, otterrete il Trofeo Orafo Esperto (o Achievement, se siete su Xbox).

Dove trovare la Corona Elegante

Come accennavamo, potete trovare la Corona Elegante in un punto preciso del gioco: