Come sbloccare la difficoltà segreta in Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake è finalmente disponibile e sono molti gli appassionati che ben conoscono il gioco grazie all’originale e che, per questo motivo, sperano di essere messi alla prova dal ritorno di Leon S. Kennedy.

Sulle nostre pagine abbiamo già parlato abbondantemente del gioco nella nostra video recensione dedicata, ma non solo: abbiamo anche dedicato una guida specifica ai livelli di difficoltà di Resident Evil 4 Remake, accennando al fatto che sia presente un livello di difficoltà segreto, quello più alto.

Vediamo come potete ottenerlo e che cosa comporta rispetto agli altri tre.

Come sbloccare la difficoltà segreta (Professionista) in Resident Evil 4 Remake

Per ottenere la difficoltà Professionista sarà necessario completare almeno una volta l’intero gioco. Potete completarlo a qualsiasi livello di difficoltà precedente, è indifferente: arrivate ai titoli di coda sia che giochiate ad Assistito, sia che siate su Standard, sia che siate su Hardcore, non cambierà nulla.

Una volta che lo avrete fatto almeno una volta a una qualsiasi delle difficoltà, infatti, avrete la possibilità di decidere di ricominciare il vostro viaggio, scegliendo in questo caso non più tra tre, ma tra quattro livelli di sfida.

Ricordiamo però che non è possibile modificare il livello di difficoltà durante la campagna. Se sceglierete di affrontarla al livello Professionista e doveste scoprire, via via, che alcune sfide sono troppo ardue, non c’è modo di abbassarla. Non dite che non vi avevamo avvisati!

I tre livelli di difficoltà base non vi bastano? Significa che amate le sfide

Cosa cambia a difficoltà Professionista?

Come potete immaginare le cose si fanno più complicate giocando al livello Professionista. Tra le differenze rispetto alle altre difficoltà:

I nemici sono più resistenti ai vostri colpi;

I nemici arrecano molti più danni quando colpiscono Leon;

Il mercante propone prezzi più alti per le sue merchi;

La finestra per il parry è molto più ristretta e dovrete essere molto precisi per riuscire a eseguirlo.

Se avete comunque deciso di lanciarvi nella sfida, non possiamo che augurarvi buona fortuna.