Resident Evil 4 continua a macinare vendite

Sembra proprio che il periodo della fine dell'anno abbia fatto parecchio bene a Resident Evil 4, che ha continuato a macinare copie vendute. A confermarlo è stata Capcom, che sui profili social ha fatto sapere che il remake del titolo con protagonista Leon S. Kennedy ha sfondato il muro dei 9 milioni di copie.

Solo lo scorso ottobre, per darvi un'idea, i dati ufficiali parlavano di 8 milioni di copie, con quindi un bel milioncino aggiuntivo che è stato sommato tra il Black Friday e il periodo natalizio: un ritmo niente male, considerando che comunque il gioco non è più un'uscita recente, e che ci conferma anche l'interesse dei videogiocatori verso i titoli che calano di prezzo, per risparmiare qualcosa.

Con 9 milioni, Resident Evil 4 ha appena raggiunto i numeri più recenti del remake di Resident Evil 3. Rimane da vedere se riuscirà a raggiungere anche quelli dell'altrettanto ottimo rifacimento di Resident Evil 2: in quel caso, si parlava di 14,2 milioni di copie.

Ad accompagnare l'annuncio celebrativo su Twitter, comunque, c'è un carinissimo artwork a tema festivo che coinvolge i protagonisti del gioco, e che potete vedere a questo link.

Resident Evil 4 è disponibile su PC e console; potete trovarlo anche su Amazon in copia fisica a prezzo scontato.