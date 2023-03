Sicuramente i giocatori dell’originale Resident Evil 4 si ricorderanno di una certa sequenza che coinvolgeva un certo cane in pericolo, che Leon aveva la possibilità di salvare da una brutta trappola – una tagliola per orsi che lo aveva catturato.

Ebbene, sappiate che questa sequenza torna anche all’interno di Resident Evil 4 Remake (qui la video recensione), anche se con qualche modifica e in un punto diverso rispetto a quello che ricordavate. E se vi state domandando se e come si possa salvare ancora una volta il cane, vediamo come potete farlo.

Come salvare il cane in Resident Evil 4 Remake

Quando, nel gioco originale, vi trovavate di fronte al cane intrappolato, avevate la possibilità di decidere se liberarlo o meno. Facendolo, questi vi veniva in aiuto in una sequenza successiva.

In Resident Evil 4 Remake la cosa funziona allo stesso modo, ma con qualche differenza. Prima di tutto, infatti, va segnalato che nello stesso punto in cui c’era il cane in Resident Evil 4, nel Remake troverete un cane già morto.

Un amico è per sempre!

Questo vi porterà a domandarvi cosa abbiate sbagliato e come avreste potuto salvarlo, ma in quel caso non potevate fare niente di diverso. Il cane salvabile e che verrà poi in vostro aiuto, infatti, è stato piazzato un po’ più avanti, in un’altra sequenza del gioco.

Lo troverete poco dopo l’inizio del capitolo 3, quando vi aggirerete nella casa di Bitores Mendez (la dimora del capo). Una volta usciti dalla sua casa e completata quella sequenza, aprite le orecchie perché potrete sentire un cane guaire: seguite il suono per gironzolare intorno al perimetro della casa e trovare il piccolo animale intrappolato – dal lato opposto al cancello dove dovreste recarvi per procedere.

Potete scegliere di ignorarlo, e in quel caso morirà. Scegliendo invece di liberarlo, l’amico a quattro zampe verrà in vostro aiuto durante una successiva boss fight.