L’arsenale che Resident Evil 4 Remake mette a disposizione del giocatore cerca di adattarsi un po’ a tutti gli stili di gioco. Che vogliate fare parecchia confusione, che vogliate tentare un approccio furtivo o che stiate cercando una via di mezzo, Leon può contare su un armamentario che non solo sarà abbondante nelle scelte, ma che potrete anche potenziare acquistando degli upgrade via via che procederete nell’avventura.

Ma quali armi conviene migliorare e su quali sarebbe meglio non spendere dei soldi? E, soprattutto, una volta spesi i soldi, si perde qualcosa se si procede a vendere le armi appena migliorate?

In questa guida, procediamo a rispondere alle vostre domande per diradare i dubbi relativi alle migliori armi da potenziare in Resident Evil 4 Remake (di cui trovate qui la video recensione).

Le migliori armi da potenziare in Resident Evil 4 Remake

Ci sono alcune armi in particolare su cui, per la loro utilità, vi raccomandiamo di investire le pesetas che avete appena guadagnato, perché vi saranno utili nel prosieguo della storia e in situazioni in cui le cose potrebbero farsi difficili.

Alcune armi saranno preziose alleate, se potenziate a dovere

Il coltello

Non sottovalutatelo: in RE 4 Remake, più che mai, il coltello può tirarvi fuori da situazioni difficili e può permettervi anche di reagire ai colpi nemici, innescando il parry al momento giusto. Migliorarlo il prima possibile è un’ottima scelta, perché sarà un compagno salvifico in diverse situazioni, per Leon.

L’arma è disponibile fin dall’inizio del gioco.

Lancia dardi

È un’arma nuova introdotta in questo Remake e può farvi davvero molto comodo: il lancia dardi, infatti, vi permette di colpire i vostri nemici senza fare rumore e senza attirarne altri. E, soprattutto, vi dà la possibilità di recuperare i dardi sparati dai corpi nemici.

In pratica, se avete un po’ di ansia all’idea di finire le munizioni, potenziare quest’arma vi permetterà di risparmiare tutte quelle munizioni che possono essere sostituite da un dardo ben assestato.

Quest’arma si acquista dal Mercante per 10.000 pesetas.

Fucile Stingray

Questo fucile semiautomatico vi aiuterà in molte occasioni complicate, perché ha una grande potenza di fuoco ma anche una buona gittata, che permette di colpire in modo sicuro senza doversi avvicinare troppo.

Vi sarà particolarmente utile nel Castello e, potenziandolo, avete la possibilità di renderlo ancora più letale e di aumentare la sua cadenza di gioco. Inoltre, è molto efficace contro i nemici dalla stazza importante.

Si può comprare dal Mercante per 30.000 pesetas.

Pistola Red9

Molto conosciuta dai fan del gioco, la pistola Red9 torna anche in questo Remake, ma dovrete migliorarla per ottenere il suo iconico calcio. Una volta fatto, l’arma si dimostrerà davvero notevole sia per la sua potenza di fuoco che per l’affidabilità che mostra potendone controllare meglio in rinculo. C’è da spendere qualcosa (si parla di 100.000 pesetas per l’upgrade definitivo), ma vi ripagherà.

Si può ottenere nel Lago dopo lo scontro con Del Lago o comprare dal Mercante dal capitolo 5 in poi.

Mi conviene migliorare le armi per venderle?

Chiariamo questa cosa: il Mercante di Resident Evil 4 Remake è, in realtà, molto più onesto di quanto crediate. Se, ad esempio, spendete 30.000 pesetas per migliorare un’arma e scoprire solo dopo che non vi trovate a vostro agio a usarla, potete venderla praticamente per l’intero valore dei soldi spesi per gli upgrade, senza perderci troppo.

Questo significa che potete sentirvi liberi di sperimentare e migliorare le vostre armi. Un’arma di livello base che vi convince poco potrebbe conquistarvi una volta migliorata. Se così non fosse, potrete sempre venderla senza preoccuparvi di aver dilapidato i vostri soldi, perché li recupererete praticamente tutti con la vendita.