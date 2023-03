Che orario inserire nell’orologio pendolo con Ashley in Resident Evil 4 Remake

Sappiamo ormai tutti molto bene che Resident Evil 4 Remake (qui la video recensione) vi propone alcuni enigmi qua e là che chiedono di aguzzare lo spirito di osservazione e l’ingegno. Questo è valido anche lungo il capitolo 9 del gioco, dove vestirete i panni di Ashley mentre dovrà cavarsela da sola per un evento che non spoileremo in questa sede.

Durante le sue scorribande solitarie, la ragazza si ritroverà a tu per tu con un paio di orologi-pendolo sparsi qua e là, che sono in realtà delle serrature. Ma quale orario bisogna inserire per sbloccarli? Vediamolo nella nostra guida.

Che orario inserire nel pendolo con Ashley in Resident Evil 4 Remake

Gironzolando per l’ambientazione, in realtà potrete trovare una “Nota scritta di fretta” (dovrete usare l’ascensore in biblioteca per raggiungerla) che riporta la soluzione dell’enigma. Se, però, volete tagliare la testa al toro, andiamo direttamente all’orario giusto da inserire, che vi permette di bypassare del tutto la parte della biblioteca.

Va anche detto che un primo pendolo è presente proprio appena comincerete a giocare con Ashley, mentre uno si trova vicino a dove potete recuperare la nota. Per entrambi, la soluzione è la medesima – quindi non dovete preoccuparvi di cercarne una differente.

Difficoltà assistita o standard

L’orario da inserire per sbloccare gli orologi presenti nello scenario è:

11.04

Impostate quindi la lancetta delle ore su 11 (XI) e la lancetta dei minuti su 4 (ossia, la tacca poco prima di I) per sbloccare le serrature controllate dai pendoli. Attenzione: questo è valido solo se giocate a difficoltà Assistita o Standard.

La soluzione a difficoltà Standard o Assistita

Difficoltà Hardcore/Professionista

Se, invece, state giocando a difficoltà hardcore/professionista, la soluzione sarà diversa. In questo caso, come riportano anche gli indizi, la soluzione da inserire è:

07.00

Significa che dovete impostare la lancetta grande su VII e la lancetta dei minuti su XII, in modo che l’orologio segni le sette in punto. La serratura si sbloccherà e potrete proseguire.

Complimenti, siete riusciti a superare questo puzzle di Resident Evil 4 Remake!