Come fare pesetas velocemente e cosa vendere in Resident Evil 4 Remake

Il Mercante è una presenza costante di Resident Evil 4 che tutti gli appassionati conoscono molto bene – e, ovviamente, anche il Remake non fa eccezione.

Il gioco, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, è molto fedele alla controparte originale, motivo per cui Leon durante le sue scorribande può imbattersi in un mercante e acquistare/vendere da lui diversi oggetti che potranno fare la differenza tra vita e morte in qualsiasi momento.

Ma cosa conviene vendere in Resident Evil 4 e cosa sarebbe meglio tenersi? Come avvantaggiarsi per avere i prezzi migliori dal Mercante? Vediamolo nella nostra guida.

Volete arricchirvi dal Mercante?

Cosa vendere al Mercante in Resident Evil 4 Remake

Ci sono tre tipologie di oggetti che si possono vendere all’iconico Mercante:

I tesori ;

; Le gemme ;

; Gli oggetti intarsiati, dove potete cioè applicare delle gemme.

Nel caso dei tesori, la deduzione non era troppo complessa: è lo stesso gioco a raccomandarvi, nella descrizione di questi oggetti, che sono utili solo per essere venduti al Mercante. Si tratta di solito di oggetti piuttosto sfarzosi, dai vasi d’antiquariato a preziosi gingilli dorati. Lasciateli sul tavolo del Mercante senza troppe remore, in cambio di un bel po’ di pesetas. Se, insomma, avete dei tesori, vendeteli senza pensarci su due volte, servono a quello.

Se, invece, avete delle gemme, non vi raccomandiamo di venderle così come sono, sarebbe un grande spreco. Queste ultime, infatti, si possono utilizzare per impreziosire gli oggetti intarsiati. Se inserite delle gemme negli slot degli oggetti da intarsio, otterrete un valore sensibilmente maggiore rispetto a quello che otterreste vendendo le due cose singolarmente.

In merito agli oggetti relativi alla storia, non temete: non potete venderli al Mercante, nemmeno per sbaglio – quindi non abbiate paura di trovarvi di fronte a una porta di cui avete inavvertitamente venduto la chiave, insomma.

In realtà potete anche vendere le vostre armi, ma qui la valutazione è più soggettiva e decidete voi quali tenere per il vostro stile di gioco e di quale disfarvi. Sappiate che il prezzo del Mercante tiene conto degli upgrade apportati a un’arma. Ricordatevi solo di rimuovere le munizioni prima di venderla, in modo da tenerle e utilizzarle magari con un’altra bocca da fuoco.

Come fare pesetas velocemente

Ci sono diversi metodi che vi raccomandiamo per aumentare il peso del portafogli di Leon e fare pesetas velocemente in Resident Evil 4 Remake. In particolare, i nostri consigli per fare soldi sono:

Vendete al mercante i vostri oggetti, come indicato nel paragrafo poco sopra;

al mercante i vostri oggetti, come indicato nel paragrafo poco sopra; Raccogliete sempre quanto lasciato cadere dai nemici morti;

sempre quanto lasciato cadere dai nemici morti; Rompete scatole e barili che trovate sparsi per i livelli e da cui provengono delle luci gialle;

scatole e barili che trovate sparsi per i livelli e da cui provengono delle luci gialle; Comprate le mappe del tesoro dal Mercante, sono un buon investimento per trovare oggetti preziosi da vendere;

le mappe del tesoro dal Mercante, sono un buon investimento per trovare oggetti preziosi da vendere; Sparate ai corvi. Siamo persone orribili a dirvelo, ma spesso otterrete dei soldi in cambio;

ai corvi. Siamo persone orribili a dirvelo, ma spesso otterrete dei soldi in cambio; Arpionate i pesci al lago dopo aver sconfitto il boss, potete venderli per denaro;

i pesci al lago dopo aver sconfitto il boss, potete venderli per denaro; Affrontate le secondarie, in molti casi potete ottenere interessanti premi (in Tesori o pesetas);

le secondarie, in molti casi potete ottenere interessanti premi (in Tesori o pesetas); Uccidete i boss opzionali, come l’uomo con la motosega al villaggio, per oggetti preziosi da vendere.

Insomma, le opzioni sono numerose, l’importante è che siate sempre abbastanza scaltri da non mettervi troppo in pericolo. In bocca al lupo!