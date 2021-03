Monster Hunter Rise è finalmente qui: il nuovo capitolo della serie di caccia firmata Capcom è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.

Noi di SpazioGames vi proponiamo fin dal giorno del lancio una guida completa con cui aiutare i neofiti ad esplorarlo in tutta tranquillità e dare una mano ai vecchi fan della saga per scoprire le nuove funzionalità introdotte ad hoc in questo capitolo.

Diversamente da Monster Hunter World, questo capitolo sarà lanciato il 26 marzo soltanto sulla console ibrida della Grande N e più avanti su PC, mentre le console PlayStation e Microsoft non lo riceveranno affatto.

Ciò non toglie che, grazie alla sua deliziosa direzione artistica nonché alla profondità tipica del franchise unita alla portabilità di Switch, Monster Hunter Rise è riuscito ugualmente ad attirare l’attenzione dei giocatori.

Per questa ragione, siamo convinti che sarete in tanti ad avere bisogno di un aiutino con questo o quel mostro, oppure magari con questa o quella meccanica.

Per cui, senza ulteriori indugi, ecco la guida completa di Monster Hunter Rise, che espanderemo nel tempo non appena compariranno materiali particolarmente rari o utili e altre dinamiche che saranno esplorate dopo il lancio dalla community. Nel frattempo, buona lettura!

Monster Hunter Rise: tutto quello che dovete sapere

Nella nostra ricca guida esploreremo le nuove funzionalità, ma non solo.

In questa fase vi parleremo delle caratteristiche alla base di Monster Hunter Rise, cercando di introdurvi nella maniera più fluida possibile alle meccaniche appena inserite da Capcom e dandovi i consigli dei nostri esperti.

Con queste prime informazioni base sui sistemi di Monster Hunter Rise, siete pronti ad iniziare la vostra nuova avventura: ma forse potreste volerne sapere di più…

Monster Hunter Rise: guida alle armi e alle armature

In questa parte della guida, potete scoprire tutti i particolari sulle armi e sulle armature, su quelle che potreste voler usare in una determinata situazione o meno, sugli impatti sulle vostre build, e tanto altro.

Ora che conoscete appieno il funzionamento del vostro equipaggiamento, possiamo passare a qualcosa di più approfondito e utile ai ranghi elevati del gioco.

Monster Hunter Rise: strategie e trucchi

In questa parte conclusiva della guida, esploriamo alcune delle domande che potreste stare ponendovi nelle fasi più avanzate di Monster Hunter Rise.

Scoprirete come battere determinati mostri sparsi per le varie fasi del gioco, ma anche come conquistare ranghi più rapidamente e tanti consigli da chi lo ha già spolpato.

Adesso siete davvero pronti per navigare a 360 gradi in Monster Hunter Rise, l’ultimo capitolo della serie firmata Capcom per Nintendo Switch.

Speriamo vi piaccia e vi divertiate, che sia in solitaria o con i vostri amici: buona caccia!