Come funziona la fauna endemica in Monster Hunter Rise

La fauna endemica è una delle novità di Monster Hunter Rise, un capitolo che introduce moltissimi elementi di differenziazione rispetto a World e quelli che l’hanno preceduto.

Un gioco con questa grande ambizione da simulazione di caccia, o quasi, non poteva esimersi dal replicare tale aspetto con dovizia di particolari, e in effetti Capcom ha dato del suo meglio per riuscirci nell’esclusiva Nintendo Switch.

Nelle mappe del gioco, troverete degli animaletti come insetti, conigli e lumache; tutto questo costituisce la fauna endemica.

La fauna endemica è suddivisibile in due tronconi principali: gli aiutanti permanenti e le creature di supporto. Qui vi spieghiamo in cosa differiscono e come funzionano.

Aiutanti permanenti e creature di supporto

Gli aiutanti permanenti costituiscono dei bonus disponibili fino alla fine delle missioni: tra questi, troviamo gli spiriuccelli, rosso, arancione, verde e giallo, che potenziano la vita, la resistenza, l’attacco o la difesa a seconda del colore.

Le creature di supporto sono invece oggetti che si possono sempre portare con sé ed utilizzare nel momento del bisogno.

Queste sono le più importanti:

scoppiorospo – genera un’esplosione che abbatte pure i mostri grandi (li butta a terra)

– genera un’esplosione che abbatte pure i mostri grandi (li butta a terra) fetorbestia – lo piazzi e attira i mostri nelle vicinanze per farli combattere tra di loro, il che indebolisce quello che stavi cacciando

– lo piazzi e attira i mostri nelle vicinanze per farli combattere tra di loro, il che indebolisce quello che stavi cacciando burattiragno – se lo usi, attiva subito la cavalcatura Wyvern sul mostro con cui l’hai tirato

– se lo usi, attiva subito la cavalcatura Wyvern sul mostro con cui l’hai tirato pallarana – lo attivi, attira i mostri in quell’area e li vedi che attaccano lei mentre ignorano te

Trattandosi di un gioco di caccia, inevitabilmente, Monster Hunter Rise fa ampio ricorso a strumentazioni tipiche delle operazioni di hunting.

Ciò vuol dire che spesso e volentieri combattere bene uno contro uno non sarà sufficiente, o che comunque si trarranno dei grossi benefici nell’usare questi strumenti anziché sferrare spadate a testa bassa.

La buona notizia è che tanti di questi oggetti sono facilmente reperibili nelle mappe: dovrete soltanto capire quando usarli per massimizzare i vostri bonus in battaglia e non.