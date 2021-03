Monster Hunter Rise è il nuovo capitolo di una serie longeva ma piuttosto complessa per i nuovi arrivati e, soprattutto, una che sta cercando di approcciare tanti neofiti sin da Monster Hunter World, con cui ha strizzato molto l’occhio ai service game di stampo occidentale.

Ne consegue che in tanti tra voi, in possesso di Nintendo Switch, potrebbero essere un attimo disorientati nel vedere i molti comandi e le funzionalità oscure che sono comprese nel gioco.

Non c’è bisogno di vergognarsene: per una serie così nota ma poco frequentata dalle nostre parti, la cosa è comprensibilissima, e per aiutarvi ci siamo qui noi con qualche consiglio rapido ma utile.

Con l’aiuto del nostro Valentino Cinefra, che ha potuto giocare in anteprima il titolo di Capcom, ecco alcuni consigli per iniziare Monster Hunter Rise.

Usate la modalità allenamento

Una delle novità di Monster Hunter Rise è l’introduzione della modalità allenamento, pensata appositamente per dare una mano ai nuovi giocatori con la comprensione di tutti i livelli del titolo.

In pratica, la modalità funziona similmente a quelle già viste nei picchiaduro della storica casa giapponese.

Questo vuol dire che potremo apprendervi i comandi principali ma anche quelli più profondi tramite i quali ottenere accesso alle feature meno immediate.

La modalità allenamento è utile anche per la comprensione dell’utilizzo dei compagni: cani e gatti sono ottimi (e bellissimi) assistenti, ma è importante padroneggiarli a dovere per trarne il massimo.

Controllate l’equipaggiamento dei compagni

A tal proposito, i compagni sono uno strumento molto utile per le vostre missioni di caccia, a patto di prestargli un minimo di attenzione.

I giocatori di tutti i livelli farebbero infatti bene a controllare le loro armi e le loro armature prima di partire per una nuova missione.

Inoltre, è il caso di dare sempre uno sguardo anche alle abilità di supporto, attacco e disturbo dei mostri, in modo che queste siano adeguate allo scontro che stiamo per affrontare (non tutte funzionano su e con tutti i nemici allo stesso modo).

Insomma, riponete sempre, all’avvio di una nuova missione, una certa cura in questa componente, perché potrebbe darvi una mano molto importante nel prosieguo della storia.

Fate le missioni secondarie degli abitanti del villaggio Kamura

Nel vostro percorso su Monster Hunter Rise, potreste essere tentati di giocare con una certa fretta la main quest per “liberarvi” in fretta del titolo.

Questa scelta non è particolarmente riuscita, a dire la verità, sia per una questione di godersi il gioco, sia per riuscire a massimizzare quello che finirete col portarvi a casa.

In tal senso, il nostro consiglio è portare a termine il più possibile delle missioni secondarie conferite dagli abitanti del villaggio Kamura.

Questo perché gli abitanti del villaggio Kamura vi doneranno, ultimate le loro missioni, molti oggetti utili.

Non perdete tempo con le armature iniziali

In Monster Hunter Rise, i giocatori cambieranno spesso e volentieri il loro arsenale di armi e armature, per questo motivo sarà il caso di valutare per bene su quali investire e quali no.

Il vostro obiettivo dovrà essere dunque non sprecare troppe risorse con armature di basso rango, poiché queste diventeranno molto presto obsolete.

Il nostro consiglio è adoperarne giusto una o due, in modo da non dissipare troppe risorse che vi torneranno presto utili su armature che presto non saranno più all’altezza del vostro livello.

Una volta che avrete a che fare con armature del livello giusto e che vorrete mantenere con voi per un lungo tempo, invece, non siate avari.

Tenete al massimo tre armi

Quanto alle armi, in Monster Hunter Rise, non è possibile determinare quali siano le migliori e quali le peggiori – ci sono soltanto armi che si confanno di più al vostro modo di giocare.

In tal senso, il nostro consiglio è provarle un po’ tutte per capire quali siano quelle che fanno di più al caso vostro, passando se necessario anche del tempo nella modalità allenamento.

Inoltre, potrebbe essere il caso di padroneggiarne e potenziarne per bene giusto un massimo di tre da cambiare all’occorrenza.

In particolare, queste armi dovrebbero essere idonee una per il single-player, una per il multiplayer e una per variare gameplay in generale se vi va.

Mangiate tanto Dango (con le combinazioni giuste)

In Monster Hunter Rise, sarà molto importante scegliere con cura i Dango da mangiare prima di andare in missione, dal momento che questi proporranno degli effetti importanti sul comportamento del vostro personaggio in combattimento.

Attenzione in particolare alla combinazione di Dango, in modo da ottenere la combinazione giusta di buff con il cibo che avrete a disposizione in quel momento.

Potete usare inoltre buoni pasto per le missioni più difficili, che incontrerete più avanti nel corso del gioco per ottenere armi e armature di rango elevato.

Il sistema è, da questo punto di vista, molto simile a quello che potreste aver visto in Monster Hunter World: se avete familiarità con il franchise, non avrete troppi problemi.

Usate per bene i Miaorcenari

Questi personaggi dal nome spettacolare (un raro caso in cui possiamo vantarci dell’adattamento scritto in Italiano) ricoprono un ruolo molto importante in Monster Hunter Rise.

Sarà importante, in particolare, che ricordiate sempre di mandarne qualcuno in missione, cosicché possano raccogliere materiali e risorse mentre voi starete occupandovi delle vostre missioni.

Prestate inoltre attenzione a quante risorse di mostri o naturali ottenere nelle loro spedizioni, in modo da ottimizzarne gli sforzi quando questi andranno in missione.

I Miaorcenari sono una grande novità del gioco e sarà probabilmente quella più utile, a patto però di saperle usare per bene.

Reclutate tanti compagni

In Monster Hunter Rise, i compagni saranno una componente utilissima nelle vostre missioni, specialmente in quelle di livello più elevato.

Il nostro consiglio in tal senso è reclutare tanti compagni non appena ne avrete la possibilità, in modo da avere anche una grande scelta ad ogni occorrenza.

I compagni possono essere usati per tante cose all’interno del gioco, tra cui anche per trattative con il commerciante Robin.

Tuttavia, non si tratta di personaggi pronti fin dal primo istante ma potrete addestrarli: riuscirete a farlo nel vostro dojo, dedicandovi il tempo giusto per migliorarli.