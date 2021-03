Monster Hunter Rise, guida alle armi

Uno degli aspetti più importanti di Monster Hunter Rise, e in generale della serie Monster Hunter, è il catalogo (enorme e variegato) delle armi.

Le armi sono così tante e così diverse le une dalle altre che potrebbero un attimo spiazzarvi, specialmente se siete alla vostra prima esperienza con la saga.

Parlare di armi migliori e armi peggiori non ha molto senso, dal momento che ce ne sono soltanto di più adatte al vostro stile e alla situazione che dovrete affrontare.

Le migliori armi in Monster Hunter Rise

Proviamo allora a rispondere ad alcune delle domande che potrebbero venirvi in mente: quale classe dovreste scegliere? E per quali necessità?

Spadone

Con lo spadone, parliamo di un’arma lenta e possente, adatta nel momento in cui steste sviluppando una build massiccia e pesante.

Questo vuol dire che sarete bersagli abbastanza facili qualora sbagliaste attacchi o finiste la vostra barra della resistenza, ma anche che, quando sferrerete un attacco, farete tanti danni.

Spada lunga

Con la spada lunga, avrete la possibilità di mantenervi più mobili rispetto allo spadone e alle altre armi più pesanti, raggiungendo un equilibrio di buon livello tra le due componenti.

Inoltre, questa soluzione vi garantirà un tempismo per gli attacchi superiore, il che vorrà dire che spesso sarete un passo avanti rispetto ai nemici.

Spada e scudo

La soluzione con spada e scudo vi permetterà di avere un ottimo bilanciamento tra le componenti di attacco e difesa a vostra disposizione nel gioco.

Troverete subito che utilizzando spada e scudo avrete un’acutezza delle armi generalmente bassa, per cui agite di conseguenza quando li scegliete.

Doppie lame

Le doppie lame sono in pratica le armi più veloci cui potrete accedere nel titolo, per cui se vorrete sferrare attacchi sempre un attimo prima dei nemici questa può essere la vostra scelta.

Tenete però presente che sferrerete tantissimi attacchi con queste armi ma al contempo avrete danni inferiori per ognuno di loro.

Lancia

La lancia è l’ideale nel caso in cui, nel vostro party multigiocatore, vorrete giocare nei panni di un personaggio dal ruolo difensivo.

Tuttavia, tenete presente che c’è una faccia della medaglia che potrebbe non piacervi troppo: la lancia è infatti un’arma molto lenta.

Lancia-fucile

La soluzione lancia-fucile è abbastanza curiosa e non immediata, per cui potrebbe non essere l’ideale per giocatori alle prime… armi con Monster Hunter.

Quest’arma esegue pochi attacchi ma devastanti, e ha evidentemente un moveset tecnico da imparare con una certa cura e pazienza – forse per una parte avanzata della storia?

Martello

Guardando il martello, potreste pensare che questa sia un’arma particolarmente lenta: tuttavia, il martello è meno lento di quanto non dia l’impressione di essere.

Quest’arma rappresenta la soluzione ideale per mostri con una grossa corazza, per cui potreste volervi ricorrere nelle battaglie più complesse.

Corno da caccia

Il corno da caccia costituisce l’arma ideale per il multiplayer, per cui assicuratevi di equipaggiarla quando giocherete con gli amici.

Perché è l’ideale? Perché il corno da caccia ha moltissimi attacchi diversi, e inoltre ha buff e debuff che possono migliorare le vostre statistiche (e quelle dei vostri compagni) e al contempo rallentare i nemici.

Spadascia

La spadascia è un’arma molto tecnica, per cui potreste volerla riservare per una parte più in là nella storia del gioco.

Tuttavia, al di là dell’aspetto tecnico, è pensata per chi ama improvvisare con il cambio tra spada ed ascia, variando molto e in fretta il vostro moveset in combattimento.

Lama caricata

La lama caricata è perfetta per gli attacchi elementali, per cui, se non vi piace dare soltanto spadate ma volete qualcosa di più dai vostri attacchi, fateci un pensierino.

È inoltre un’arma discretamente veloce, il che vuol dire che non dovreste trovarvi particolarmente in difficoltà durante le battaglie con nemici magari meno lenti del solito.

Falcione insetto

Il falcione insetto è una proposta ideale per quei giocatori che amano particolarmente non stare fermi un attimo sul campo di battaglia.

Parliamo di un’arma allo stesso tempo piuttosto complessa da gestire, che, nel dettaglio, richiede di assimilare la dinamica dell’insetto.

Balestra leggera

La balestra leggera fa parte di quella manciata di armi particolarmente indicate per il multiplayer di Monster Hunter Rise, dove potrete fungere da supporto.

Ovviamente, come immaginerete leggendo di una balestra leggera, abbiamo per le mani un’arma per chi ama il gioco alla distanza e non il contatto fisico con il nemico.

Balestra pesante

La balestra pesante è molto utile per lasciare il segno negli scontri in multiplayer: usandola, non soltanto attaccherete dalla distanza ma porterete in dote anche molto danno.

Si tratta, tuttavia, di un’arma molto statica; questo vuol dire che, scegliendola, accetterete il fatto che vi muoverete poco e vi esporrete parecchio agli attacchi del nemico.

Arco

Infine, abbiamo l’arco: si tratta di un’interessante via di mezzo tra attacco dalla distanza e attacco ravvicinato.

Tuttavia, dovrete imparare e molto in fretta come e quando schivare, in modo da non ritrovarvi mandati al tappeto in men che non si dica.

La buona notizia nel complesso è che Monster Hunter Rise ha decine di armi differenti le une dalle altre e un sacco di classi che, come abbiamo visto, possono cambiare radicalmente il modo in cui giocate.

A seconda delle esigenze della sessione, cambiatele a vostro piacimento e tenete presenti sia i vostri gusti che le necessità dettate dalla situazione e dal mostro con cui vi confronterete.