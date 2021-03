Monster Hunter Rise, come funzionano gli insetti filo

Monster Hunter Rise è il nuovo capitolo della serie hunting cooperativa di Capcom ed è il primo titolo a portare, pur in una versione modificata, il RE Engine su Nintendo Switch.

Grazie a questa piccola grande novità, la casa giapponese ha potuto introdurre delle modifiche sostanziali al modo in cui la serie viene giocata, a cominciare dalla funzionalità degli insetti filo.

Di che cosa si tratta nello specifico?

Cosa sono gli insetti filo

Gli insetti filo sono tra gli oggetti più utili e utilizzati nelle dinamiche di gioco di Monster Hunter Rise, e hanno diverse funzionalità che scoprirete gradualmente nel corso della vostra avventura.

A corpo libero, con gli insetti filo è possibile lanciarsi in alto e in lungo per arrampicarsi come se fosse un rampino; questa manovra, chiamata filoscatto, è eseguibile in aria, ed introduce un livello di verticalità inedito per la saga.

C’è poi la filocaduta, con la quale è possibile recuperare la propria posizione una volta che si viene scagliati in aria, con il grilletto sinistro e il tasto B, mentre quella che segue è la fildiseta.

Legati alle armi, gli insetti filo conferiscono ulteriori mosse e attacchi speciali, e rendono molto più mobili alcune delle armi più statiche e massicce.

Insetti filo e armi

I giocatori possono scegliere quale insetto filo aggiungere alle proprie armi, con ognuna che ha tre attacchi speciali tra cui scegliere.

Per i giocatori più votati al completismo, è inoltre possibile sbloccarne di nuovi e più potenti con le missioni di rango alto.

Questa è soltanto una delle novità introdotte con Monster Hunter Rise, ma di certo si tratta di quella che ha l’impatto maggiore sul gameplay, essendo presente praticamente in qualunque istante del gioco sia per il movimento che per l’attacco ai mostri tipici della serie.

La buona notizia è che questa meccanica viene spiegata per… filo e per segno all’interno del gioco, per cui non dovreste avere troppi problemi nel padroneggiarla a dovere.