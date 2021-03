Come funzionano le armature in Monster Hunter Rise

Le armature costituiscono prevedibilmente una componente molto importante in Monster Hunter Rise, da personalizzare nei minimi particolari in modo da massimizzarne al meglio gli effetti.

In questa guida, vi spieghiamo come funzionano le armature e quello che dovete fare per trarre il massimo vantaggio dal loro utilizzo.

In Monster Hunter Rise, c’è un set di armatura che è composto da cinque parti – testa, torso, braccia, vita e gambe.

Ognuna di queste parti si realizza con il crafting, a patto di utilizzare il numero indicato di materie prime (reperibili con le missioni e in giro per la mappa).

Ciascun pezzo di armatura ha i seguenti valori:

Difesa

Resistenze ai vari elementi

Abilità attive

Le abilità attive non sono altro che le abilità conferite da ogni pezzo di armatura al personaggio che li indossa.

Avendo il set completo, queste abilità vanno in combo e si potenziano, e ovviamente si tratta di benefici che fareste molto bene a cogliere.

Il set completo e le armature rare

A volte, sebbene non sempre, realizzare questo genere di combinazione attribuisce abilità segrete sbloccabili soltanto in questo modo.

Ogni mostro abbattuto dà un set di armatura diverso, ma questi sono i più rari; esistono infatti set generici come quelli basati sul cuoio o sul ferro che troverete più facilmente.

Ogni armatura riflette un’arma e uno stile di gioco: ce n’è una, ad esempio, che prende i tuoi bonus e li distribuisce tra tutti i giocatori, ed è l’ideale per chi gioca in multiplayer cooperativo.

Il nostro consiglio è chiaramente farsi un set e prenderne uno che abbia senso con l’arma che usate e il vostro obiettivo primario nel gioco.

Al pari delle armi, non esiste un’armatura o un set migliore di un altro; ne esistono solo di più o meno adatti allo scopo che volete raggiungere, come combattere da soli o in gruppo.