Una domanda che in tanti si pongono all’uscita di un nuovo gioco è quella relativa alla sua longevità, e l’ultima esclusiva Nintendo Switch non costituisce un’eccezione in tal senso: quanto dura Monster Hunter Rise?

Proviamo a rispondere sulla base del nostro percorso nel gioco, sfociato nella ricca video recensione che vi abbiamo proposto alla scadenza dell’embargo posto da Nintendo.

Le stime sono piuttosto differenti le une dalle altre, poiché abbiamo appreso prima del lancio (via Arekkz) che la main quest del gioco sarebbe durata tra le 20 e le 30 ore.

Secondo Destructoid, addirittura, basterebbero 15 ore se l’utente scegliesse, evidentemente optando per un approccio sconsigliabile, di correre tra tutte le main quest della storia e ignorando i contenuti paralleli al filone principale.

Fattore longevità

Dopo averne discusso con il nostro Valentino, abbiamo comunque appreso di cifre sensibilmente diverse, dettate da modi di giocare piuttosto differenti.

Per quello che ci risulta, le missioni chiave per la storia possono portare via fino alle 50 ore, mentre com’è tradizione per Monster Hunter si parla di un tempo tendente all’infinito quando viene messo nel computo tutto il materiale “secondario”.

I contenuti side inclusi fin dal day one in Monster Hunter Rise, con piani per ampliare ulteriormente questa già ricca base, dovrebbero portare intorno alle 70 ore.

Cosa c’è dopo la fine della storia?

È evidente, però, come il vero divertimento in questo gioco abbia inizio soltanto una volta visti i titoli di coda.

È dopo la main quest, infatti, che il titolo realizzato da Capcom fa un salto di qualità importante, proponendo numerosi mostri e di livello parecchio più elevato a confronto con quelli conosciuti nel golden path.

Monster Hunter Rise si propone ad ogni modo come un vero e proprio capitolo principale della serie di “caccia” dello sviluppatore giapponese, e lo confermano questi numeri.

Cifre che convincono ulteriormente coloro che temevano in un semplice rip-off dell’acclamato World, uscito per PC e per le console “HD” ammiraglie.