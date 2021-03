Si può cambiare colore alle armature in Monster Hunter Rise?

Quando parliamo di service game, siamo abituati a vedere decine e decine di possibilità di personalizzazione, e Monster Hunter Rise non costituisce un’eccezione in tal senso.

Tra le domande che vi starete ponendo troviamo sicuramente quella relativa alla possibilità di cambiare colore alle armature in Monster Hunter Rise.

Una domanda lecita per quei giocatori che dovessero voler dare un tocco personale al proprio protagonista, in modo che sia istantaneamente riconoscibile anche in multiplayer.

La risposta è sì, sebbene questo sia possibile soltanto con le armature, sia del vostro personaggio che del compagno, di alto rango.

Le armature di alto rango non sono disponibili da subito ma arrivano solo dopo un bel po’, quindi dovrete avere una certa pazienza per arrivarci.

Da lì in poi, con le armature di alto rango che arriveranno una volta completate le prime ore, il colore si cambia liberamente.

Lo stesso discorso non vale per le armi, invece, che possono essere utilizzate soltanto così come vengono presentate da Capcom.

Come si cambia colore alle armature?

Per cambiare colore alle armature, basta andare sulla cassa oggetti disponibile in giro per la mappa o nella base.

Da lì, bisogna scegliere la voce “imposta aspetto” e dopodiché cliccare su “colore armatura”, e il gioco è fatto.

I giocatori potranno cambiare colore sia ai singoli pezzi che a tutto il set, in modo che questo diventi tutto di un unico colore a proprio piacimento.

Date un’occhiata ai nostri consigli su Monster Hunter Rise per scoprire come destreggiarvi tra le armature, specialmente nella fase di approccio al gioco.