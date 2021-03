Monster Hunter Rise, guida ai compagni

Ci vorrebbe un amico, recita la vecchia canzone, e – sebbene sia giocabile anche in solitaria – lo stesso vale pure per Monster Hunter Rise.

Su Rise, contrariamente a World dov’eravamo stati abituati ai gatti, ci sono anche i cani – degli splendidi cagnoni utilizzabili per i fini più disparati.

In single-player, i giocatori disporranno sia del canyne che del felyne: il cane può essere cavalcato e si possono usare consumabili mentre si è “a cavallo”.

In aggiunta, tra i benefici della cavalcata troviamo ovviamente i movimenti più veloci ma anche la possibilità di farlo combattere senza che si scenda dalla sua groppa – d’aiuto per accelerare la pratica con i mostri più piccoli.

Felyne e canyne

I compagni hanno un equipaggiamento a parte che si realizza con un crafting a parte e si può dare loro una minima tattica: essere più aggressivo, dare supporto con abilità di cura o di stati, e via discorrendo.

In generale, noterete che il canyne è più aggressivo, votato all’attacco e al rapportarsi con il mostro (anche attirare l’attenzione perché sia il giocatore a colpirlo indisturbato).

Il felyne è invece più simile ad un “semplice” supporto come in Monster Hunter World, quindi utile per la cura e l’alterazione di stato del nemico, tra le altre cose.

I compagni possono essere anche mandati in missione per raccogliere materiali, e possono trattare con i mercanti per acquistare materiali.

È possibile acquisire nuovi compagni parlando con Iori, l’assistente dei compagni; ci si può parlare e, presso di lui, cambiare i nomi, ingaggiarne di nuovi e via discorrendo.

I Miaorcenari

I compagni possono essere anche potenziati: per farlo, basta recarsi in Piazza Compagni e parlare con Shirubei, il compagno esperto; è un NPC che addestra i compagni.

Infine, possiamo farli diventare Miaorcenari e mandarli in giro a raccogliere pezzi di mostri, erbe, funghi, mentre i giocatori portano avanti le loro missioni regolarmente.

È possibile acquistarne di più e possiamo farli salire di livello ammaestrandoli: in rosa è possibile averne anche più di una trentina.

Come con i gatti e i cani in carne e pelo, vi raccomandiamo di trattare i vostri compagni con la cura e il rispetto che meritano.