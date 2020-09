Migliori prodotti per la scuola LEGO

Siamo ormai giunti al fatidico momento del ritorno a scuola, e siamo ancora in tempo per arricchire la nostra dotazione di accessori per lo studio (o per rinnovarla!) con qualcosa che esprima al meglio i nostri gusti e la nostra personalità. Così, dopo aver passato in rassegna i migliori zaini, i migliori diari e anche i migliori prodotti scuola per i fan di Nintendo, Pokémon, Avengers, Fortnite e PlayStation, vediamo oggi dei consigli dalla nostra redazione su quelli che sono i più ingegnosi e belli accessori scuola firmati LEGO – che vi consentiranno di esprimere anche tra i banchi il vostro amore per i mattoncini danesi.

I migliori prodotti scuola firmati LEGO

Lo zaino LEGO – Ideale per tutte le età

Se non volete girare troppo intorno alla vostra passione per i LEGO, fate bene a mostrarla già a partire dallo zaino: questa borsa ufficiale è ideale per tutte le età – quindi anche per gli adolescenti – ed è pensata per essere comoda e funzionale. Il suo design nero, con la stampa a contrasto di una minifigure, propone una capacità di 25 litri e un corpo in tessuto poliestere idrorepellente, quindi nemmeno la pioggia potrà far paura ai vostri quaderni. Lo zaino ha uno scomparto principale con cerniera e pannelli divisori imbottiti, per consentirvi di sistemare nel modo più comodo quello che vi serve durante le lezioni, mentre la cerniera anteriore può ospitare un taccuino, lo smartphone e le penne che vi servono a portata di mano. Dispone anche di una tasca laterale per l’accesso rapido a una bottiglietta d’acqua o a una borraccia, mentre gli spallacci imbottiti vantano anche una cinghia allacciabile sullo sterno, per una migliore ergonomia e come negli zaini più pregiati, per il bene della vostra schiena.

» Clicca qui per acquistare lo zaino ufficiale LEGO

Set cancelleria creativo – Tutto per la scuola

Perché non dare spazio alla propria passione per i LEGO anche scegliendo la propria cancelleria? È a tal proposito che nasce il set cancelleria creativo firmato dalla casa danese: al suo interno trovate sedici elementi inclusi per personalizzare il taccuino, oltre a una matita – entrambi dotati di base. Le dimensioni del taccuino sono di 20 x 14 cm ed è dotato di un elastico per evitare aperture accidentali, che potrebbero stropicciare le pagine interne mentre lo tenete nel vostro zaino LEGO.

» Clicca qui per acquistare il set cancelleria LEGO

Portamatite LEGO – L’ingegno prima di tutto!

Chi ama i LEGO ama ingegnarsi per fare in modo che ogni mattoncino vada al proprio posto, creando qualcosa di unico e soddisfacente – come un portamatite componibile! Venduto in 187 pezzi, l’oggetto vi consente di sbizzarrirvi a mettere insieme i suoi mattoncini per creare un capanno di attrezzi e un giardino, con tanto di minifigure ad abitarlo. La sua peculiarità? Il etto e l’interno fanno in realtà da portamatite, dando un tocco davvero unico alla scrivania dove studiate!

» Clicca qui per acquistare il portamatite LEGO

Portamatite Friends – Per i migliori amici!

Se state cercando un nuovo astuccio per riporre le vostre matite e le vostre penne, il portamatite della linea LEGO Friends è quello di cui avete bisogno. Questo astuccio realizzato in poliestere ha una capacità di 1,5 litri ed è realizzato in poliestere 400D/600D, con chiusura a zip per tenere al sicuro tutte le vostre penne. Sulla livrea, trovate tutti i personaggi LEGO Friends. Lungo 23 centimetri e con un diametro di 8 centimetri, l’astuccio è divertente e ideale per i giovanissimi.

» Clicca qui per acquistare il portamatite LEGO Friends

LEGO Minifigure – Il quaderno per i veri fan di LEGO

Gli appassionati di LEGO non vorranno fare a meno del quadernino LEGO Minifigure: realizzato in formato A5 (21 cm x 14 cm), ha 96 pagine a righe precedute da una copertina rigida che presenta i primi piani di diverse minifigure della casa danese. Inoltre, vanta una chiusura a elastico per impedire aperture accidentali che stropiccino le pagine. All’interno, sono anche presenti dei volti delle vostre minifigure preferite.

» Clicca qui per acquistare il quaderno A5 LEGO Minifigure