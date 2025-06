Se siete alla ricerca di un visore per la realtà virtuale e mista che coniughi prestazioni elevate, libertà di movimento e un prezzo accessibile, l'attuale offerta su Amazon per il Meta Quest 3S da 128 GB merita tutta la vostra attenzione. Il visore è disponibile al prezzo minimo storico di 269,99€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo consigliato di 329,99€. Un'occasione imperdibile per entrare nel mondo dell'intrattenimento immersivo con un dispositivo di ultima generazione.

Meta Quest 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Meta Quest 3S è un visore all-in-one che non richiede PC o cavi per funzionare, permettendovi di esplorare migliaia di esperienze in VR e in realtà mista senza limiti. Grazie al supporto per la piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2, offre il doppio delle prestazioni grafiche rispetto al Quest 2, con immagini più fluide, dettagli più nitidi e una maggiore reattività nei giochi e nelle applicazioni più complesse.

Il design leggero e il comfort ergonomico vi consentono di muovervi liberamente nello spazio fisico e interagire con gli oggetti virtuali intorno a voi in modo naturale, utilizzando le mani o i controller Touch Plus. Potrete allenarvi, giocare, esplorare mondi digitali, oppure trasformare la vostra stanza in un cinema personale grazie al display ad alta risoluzione, oscurando lo spazio reale per un'immersione totale.

La funzione multitasking consente di utilizzare più applicazioni contemporaneamente, come YouTube, WhatsApp e Messenger, mantenendo la consapevolezza dell'ambiente circostante. In più, con la prova gratuita di 3 mesi a Meta Horizon+ inclusa nell'acquisto, avrete accesso immediato a un catalogo in continua espansione di giochi, eventi e contenuti esclusivi.

Questo visore rappresenta anche una scelta responsabile per le famiglie, grazie al parental control integrato che consente di monitorare l'utilizzo, impostare limiti e condividere contenuti in sicurezza tra più utenti.

A soli 269,99€, Meta Quest 3S diventa il punto d'ingresso ideale per chi desidera sperimentare l'evoluzione della VR e MR con un dispositivo versatile, potente e ricco di funzionalità. Approfittate subito di questa promozione su Amazon: il futuro dell'intrattenimento vi aspetta. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori visori VR per giocare per ulteriori consigli.

