Nintendo Switch 2 La nuova ammiraglia Nintendo Nintendo Switch 2 è la nuova console della grande N con Joy-Con 2 magnetici, schermo LCD da 7.9" e audio spaziale. € 599.99 su Amazon

L'attesissima Nintendo Switch 2 è già stata distribuita in tutto il mondo a partire dal 5 giugno 2025. Questa console ibrida di nuova generazione offre un hardware notevolmente più potente, capace di supportare grafica avanzate e titoli più esigenti, pur mantenendo la sua caratteristica versatilità tra modalità portatile e fissa. I Joy-Con 2 sono stati riprogettati con attacchi magnetici e nuove funzionalità, inclusa una "C button" per il GameChat. Si parla di un display LCD da 7.9 pollici a 1080p e 120Hz, supporto Wi-Fi 6 e una porta Ethernet sul dock per una connessione più stabile. Immaginate esperienze di gioco ancora più fluide e immersive, con una risoluzione superiore e tempi di caricamento ridotti. Se siete alla ricerca del prossimo passo nell'evoluzione del gaming targato Nintendo, tenete gli occhi aperti per eventuali sconti o bundle che potrebbero renderla un acquisto ancora più appetibile durante il Prime Day. Sarà l'occasione per mettere le mani su una piattaforma che promette di ridefinire il gioco mobile e casalingo.

Sony Playstation 5 Pro Massime prestazioni PS5 Pro è una versione potenziata di PS5, con grafica 4K migliorata, ray tracing avanzato e tecnologia PSSR per un'esperienza senza precedenti. € 734 su Amazon

PlayStation 5 Pro è stata lanciata il 7 novembre 2024 e offre performance superiori rispetto al modello standard, specialmente in termini di risoluzione 4K e ray tracing migliorato. Questo si traduce in una grafica ancora più realistica e dettagliata, per un'immersione videoludica senza precedenti. PS5 Pro introduce anche il PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), una tecnologia di upscaling basata sull'AI che mira a offrire giochi in 4K a 120fps e persino 8K a 60fps. Durante il Prime Day, avrete probabilmente la possibilità di trovare offerte allettanti sulla PlayStation 5 Pro stessa o su bundle che includono giochi e accessori. Se l'alta fedeltà visiva e l'esperienza di gioco fluida sono le vostre priorità, monitorate attentamente le promozioni su questa console di punta. Acquistare una PS5 Pro durante il Prime Day potrebbe significare accedere a un mondo di esclusive e titoli di successo a un prezzo vantaggioso.

Mario Kart World Divertimento con gli amici Mario Kart World su Nintendo Switch 2, offre nuove piste, personaggi e una modalità "Sopravvivenza" in un vasto mondo interconnesso. € 89.97 su Amazon

Mario Kart World (qui trovate la nostra recensione) è un titolo che è stato distribuito a partire dal 5 giugno 2025, in concomitanza con il lancio di Nintendo Switch 2. Questo nuovo capitolo della celebre serie di corse arcade porta l'esperienza a un nuovo livello, con nuove piste, personaggi inediti e power-up rivoluzionari che eleveranno ulteriormente l'esperienza di guida a colpi di guscio. La serie Mario Kart è sinonimo di divertimento garantito per giocatori di ogni età, e la sua recente uscita lo rende un acquisto obbligato per le vostre serate in compagnia. Durante il Prime Day, potreste trovare offerte su questo nuovissimo titolo o su bundle che lo includono con la Nintendo Switch 2. Tenetevi pronti a sfrecciare verso le migliori offerte su questo classico intramontabile che si è appena rinnovato.

Death Stranding 2: On the Beach L'ultimo titolo di Kojima Death Stranding 2: On The Beach, in uscita il 26 giugno 2025 per PS5, è un'avventura unica tra connessione umana e pericoli post-apocalittici. € 69.99 su Amazon

Il sequel del controverso ma affascinante Death Stranding, intitolato "Death Stranding 2 On The Beach", è un'opera molto attesa, sviluppata dal geniale Hideo Kojima, con data di uscita prevista per il 26 giugno 2025 su PS5. Il Prime Day potrebbe essere il momento perfetto per trovare offerte sulla versione per PlayStation 5. Immergetevi in un mondo post-apocalittico unico, caratterizzato da una trama profonda, personaggi indimenticabili e un gameplay che sfida le convenzioni. L'atmosfera suggestiva, la grafica mozzafiato e le riflessioni filosofiche rendono questo gioco un'esperienza che va oltre il semplice intrattenimento. Se siete fan del maestro Kojima o curiosi di esplorare un'avventura fuori dagli schemi, monitorate le offerte su questo attesissimo sequel che sta per arrivare.

Elden Ring Nightreign Per gli appassionati di action RPG Elden Ring: Nightreign è uno spin-off roguelike co-op di Elden Ring. Affrontate sfide sempre diverse in un mondo che cambia. € 39.99 su PS5

Elden Ring Nightreign (qui trovate la nostra recensione) è un contenuto aggiuntivo di Elden Ring, il capolavoro action RPG di FromSoftware, che è stato lanciato il 30 maggio 2025. Il Prime Day potrebbe portare con sé offerte su Elden Ring o su un eventuale pacchetto che includa tutte le espansioni e le nuove classi/armi. Questo gioco vi proietta in un mondo fantasy vastissimo e pericoloso, popolato da creature terrificanti e boss imponenti. L'esplorazione, il combattimento strategico e la libertà di scegliere il proprio percorso rendono ogni sessione di gioco un'avventura unica. Se siete amanti delle sfide e dei mondi aperti ricchi di misteri, non lasciatevi sfuggire le promozioni su questo acclamato titolo che continua a evolversi. È l'occasione per affrontare le insidie delle Terre Intermedie a un prezzo imperdibile.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio Per gli amanti delle avventure Indiana Jones e l'Antico Cerchio vi catapulta in un'avventura cinematografica ricca di enigmi, azione e misteri globali. € 95.26 su Xbox

Indiana Jones e l'Antico Cerchio (qui trovate la nostra recensione completa), sviluppato da MachineGames e pubblicato da Bethesda, è un'avventura che ha riportato in vita lo spirito del celebre archeologo. Sebbene sia stato inizialmente rilasciato per PC e Xbox Series il 9 dicembre 2024, la versione per PS5 è diventata disponibile dal 17 aprile 2025. Il Prime Day potrebbe essere l'occasione per monitorare eventuali offerte su questa attesissima avventura. Immaginatevi lanciati in missioni mozzafiato, risolvendo enigmi complessi e affrontando pericoli in località esotiche. Con un'attenzione particolare alla narrazione, all'esplorazione e al gameplay che mescola azione e puzzle, questo gioco è un must-have per tutti i fan dell'archeologo più famoso del mondo. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di vivere la vostra avventura a un prezzo speciale.

Clair Obscur: Expedition 33 Per gli amanti dei JRPG Clair Obscur: Expedition 33 è un RPG strategico a turni con grafica unica e combattimenti innovativi. Un'avventura epica! € 49.9 su PS5