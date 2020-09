Il rientro a scuola e nelle università si fa sempre più vicino, ed è dunque arrivato il momento di fare tutti gli acquisti utili per rientrare in classe con tutto l’occorrente necessario. E visto che ci siamo, perchè non farlo con stile e dichiarando la nostra passione per i videogiochi Nintendo? In fondo, spesso e volentieri è proprio la nostra passione per i videogiochi ad aiutarci ad alleggerire le nostre giornate, non facendoci vedere l’ora di terminare i nostri compiti per poter tornare a divertirci con ciò che ci piace davvero.

E vedere un brand a cui siamo affezionati tenerci compagnia durante queste giornate può aiutarci a superare maggiormente possibili stress e tensioni, dato che assoceremo loro anche ricordi felici. Dopo avervi quindi proposto sulle nostre pagine diversi articoli dedicati a tema back-to-school, in particolare concentrandoci anche sui migliori prodotti per la scuola a tema PlayStation, adesso vogliamo proporvi i migliori articoli per la scuola ispirati ai brand di successo di Nintendo che nessun fan, dai più giovani ai più veterani, dovrebbe lasciarsi sfuggire. In questa selezione abbiamo cercato di elencarvi diversi prodotti di categorie diverse che potranno darvi una mano nello studio, sia che vi troviate all’interno di casa vostra che nelle aule di studio.

I migliori prodotti per la scuola a tema Nintendo

Lo zaino a forma di cartuccia NES

La prima cosa che serve ad ogni studente è chiaramente uno zaino che sia adatto alle proprie esigenze, per contenere tutti i quaderni, libri ed altro materiale per lo studio. Questo prodotto è sicuramente adatto ai fan più nostalgici ed appassionati della storia videoludica, con un prodotto che richiama nella forma le mitiche cartucce originali per il Nintendo Entertainment System. Lo Zaino Bioworld Nintendo NES Cartridge 3D assume infatti la forma di una cartuccia del primissimo Super Mario Bros. e si tratta di un articolo realizzato con licenza ufficiale. Lo zaino è composto per il 70% da PU e per il 30% da Poliestere, materiali che gli consentiranno di durare a lungo. Aprendo la cerniera principale troverete un ampio scomparto interno dove poter posizionare tutti i vostri oggetti indispensabili. Potete inoltre regolare comodamente gli spallacci a seconda delle vostre necessità.

» Clicca qui per acquistare lo zaino a forma di cartuccia NES

Il diario di Super Mario

Un diario è un oggetto fondamentale per la scuola, per poter appuntare a dovere tutti i compiti assegnati dagli insegnanti. Il diario ufficiale di Super Mario è datato 12 mesi e realizzato con misure in formato standard da 13 x 17,8 cm. Al suo interno troverete 322 pagine stampate a colori e che includono i vostri personaggi della serie preferiti. La copertina del diario è inoltre imbottita e stampata su carta lucida plastificata, rendendo il prodotto resistente ma elegante allo stesso tempo. Potete scegliere di acquistare con una copertina colorata con sfondo blu o in una versione interamente nera, ma con gli interni ugualmente colorati.

» Clicca qui per acquistare il diario di Super Mario – Blu

» Clicca qui per acquistare il diario di Super Mario – Nero



Il taccuino di The Legend of Zelda

Se volete un taccuino su cui poter prendere diversi appunti ed essere invidiati da tutti i vostri compagni, allora questi prodotti faranno sicuramente al caso vostro. Il taccuino Moleskin di The Legend of Zelda è infatti un prodotto disponibile in diverse varianti, tutte in edizione limitata ed ispirate allo storico gioco per Nintendo Entertainment System. Questi articoli possiedono una copertina rigida e sono in formato large da 13 x 21 cm, con al suo interno 240 pagine di carta dal colore avorio. Presenta angoli arrotondati ed una chiusura ad elastico, con una fascetta personalizzata ed una serie di sticker adesivi ispirati ad i diversi oggetti e nemici presenti nel gioco. Tra le varianti disponibili segnaliamo la Collector’s Box, che include anche un elegante cofanetto da collezione.

» Clicca qui per acquistare il taccuino di The Legend of Zelda – Collector’s Box

» Clicca qui per acquistare il taccuino di The Legend of Zelda – Nero

» Clicca qui per acquistare il taccuino di The Legend of Zelda – Rosa



La penna Sheikah di Breath of the Wild

E se volete un prodotto a tema per il vostro taccuino o diario, perchè non pensare a questa elegante penna? A differenza delle nostre altre selezioni, questo prodotto è stato ispirato da un gioco più moderno, l’ultimo capolavoro della serie The Legend of Zelda. La penna Sheikah di Breath of the Wild è un prodotto ufficiale ed adatto ai veri fan della serie e di questo bellissimo gioco, dal colore nero e con particolari dettagli blu. Naturalmente in cima alla penna è ben posizionato il simbolo a forma di occhio tipico della razza Sheikah. Un oggetto ideale per chiunque abbia divorato questo gioco e che vi sarà molto utile durante le giornate scolastiche.

» Clicca qui per acquistare la penna Sheikah di Breath of the Wild

La lampada di Super Mario Bros.

Chiudiamo questa selezione di articoli con un prodotto ideale per la casa e chi vi aiuterà a rendere più divertenti le vostre giornate di studio. La lampada Paladone di Super Mario Bros. è un prodotto ufficiale Nintendo composta al 100% in plastica. Ha una classe di consumo energetico A+++ ed ha una misura di 8,5 x 17 x 8,5 cm. Presenta un disegno ispirato al primo livello dello storico videogioco, rendendolo un prodotto adatto ai fan più accaniti della serie. Questa lampada è in grado di funzionare correttamente utilizzando un cavo USB e tre pile AAA. Da sottolineare la particolarissima pulsantiera a forma di controller NES, che rende questo oggetto un articolo ideale non solo per lo studio, ma anche per personalizzare maggiormente la vostra camera.

» Clicca qui per acquistare la lampada di Super Mario Bros.