Tornare a scuola ha sempre una duplice valenza: c’è chi è triste per la fine delle vacanze e del tanto tempo libero a disposizione e chi, ancora di più in questo 2020, è invece felice di poter rivedere amici di lezioni di tutti i giorni, e ritrovare la compagnia di un tempo tra i banchi – che siano quelli della scuola dell’obbligo o quelli di un ateneo in vista del nuovo anno accademico.

Se avete deciso di prepararvi per il Back to School e state cercando di completare le dotazioni con cui presentarvi in aula nel nuovo giorno di debutto, sicuramente sarete anche a caccia di un diario o un’agenda che facciano per le vostre necessità. Certo, nell’epoca dell’elettronica è possibile appuntare orari, esercizi da svolgere, volumi/capitoli da studiare anche su un affidabile e rispondente tablet, ma chiunque sia cresciuto negli anni ’90 ricorda bene quanto il diario fosse espressione di ciascuno di noi – con foto, dediche e una vera e propria vetrina dei ricordi sull’anno scolastico in svolgimento.

Se, quindi, state cercando il vostro prossimo diario, vi segnaliamo quelli di tendenza e di qualità in vista dell’anno scolastico 2020/2021, con qualche chicca anche per gli studenti più veterani.

I migliori diari per il ritorno a scuola 2020/2021

Comix 16 mesi Mini – Un intramontabile

I diari Comix non hanno bisogno di presentazioni: queste agende si presentano con un design tra il serio e il faceto che le rendono ideali sia per gli studenti più giovani che per quelli che magari vogliono appuntare i loro impegni all’università. La copertina è proposta in ben dodici diverse colorazioni, accompagnate da frasi che vogliono strapparvi un sorriso, mentre all’interno trovate ben sedici mesi in cui appuntare tutto quello che avete bisogno di appuntare, intervallate da pagine con fumetti divertenti e con delle curiosità, come nello stile Comix. Essendo già pronto per l’anno 2020/2021, inoltre, il diario indica già i diversi giorni della settimana per ciascuna data, risparmiandovi la fatica di mettere la spunta sul giorno corretto. Il formato è 13 x 17,8 cm, perfetto per infilarsi nel vostro zaino senza alcun ingombro.

» Clicca qui per acquistare il diario Comix 16 mesi Mini

Guinness World Records 2021 – Il diario per i curiosi

Se, quando sfogliate il vostro diario, volete scoprire curiosità e avere a disposizione informazioni che vi faranno chiacchierare con i vostri amici, quello che state cercando è probabilmente il diario dei Guinness World Records 2021. Questa agenda, appositamente realizzata per l’anno scolastico 2020/2021, non solo propone tutte le pagine per le diverse date (con i giorni già evidenziati), ma le intervalla anche ad altre in cui vengono mostrati i record mondiali più buffi e più assurdi fatti registrare in giro per il pianeta. Il tutto, in un formato 13 x 17,8 cm e con una copertina imbottita vivace e antigraffio, impreziosita da dettagli lucidi.

» Clicca qui per acquistare il diario Guinness World Records 2021

Scomix by Sio – Il divertentissimo diario di Scottecs

Se bazzicate per il web (e lo fate, altrimenti non sareste su SpazioGames!), avrete sicuramente sentito parlare di Scottecs e delle divertenti vignette realizzate dall’artista Sio, che riesce a strappare un sorriso tra scenette assurde e qualche momento di pura demenzialità, spesso divertendosi con i giochi di parole. Se amate il suo stile, sappiate che ora potete passare un anno scolastico intero, per il 2020/2021, in compagnia di Mariangiongiangela e delle recensioni improbabili di NekoGamer92Emoji. Se magari vi state preparando alla maturità per il prossimo giugno, questa variante firmata Comix e Sio è il diario ideale per concedervi qualche sorriso un po’ tutti i giorni!

» Clicca qui per acquistare il diario Scomix di Sio

ScuolaZoo 2020/2021 – Il diario divertente

Se la linea di diari che puntano sull’ironia e il divertimento è quella che fa per voi, anche la proposta di ScuolaZoo è una di quelle da non farsi scappare. Ricchissimo di meme, adesivi e stramberie di ogni genere, questo diario è proposto in sei diverse colorazioni ma, soprattutto, in due diversi formati: chi vuole pagine ampie, magari per scarabocchiare o farsi lasciare dediche e disegni dagli amici, può puntare sul formato Giant (17,6 x 12,8 cm), mentre chi cerca qualcosa di più discreto potrà guardare al formato Classic (14,8 x 11,4 cm).

» Clicca qui per acquistare il Diario ScuolaZoo Giant

» Clicca qui per acquistare il Diario ScuolaZoo Classic

Me Contro Te – Il diario per i giovanissimi

Sono milioni i giovanissimi fan che seguono quotidianamente le avventure e i video di Sofì e Luì, così come sono molti quelli che vogliono portare i loro idoli con sé anche nelle avventure scolastiche. Nessun problema, perché c’è il diario ufficiale Me Contro Te a loro dedicato: interamente datato, il diario è realizzato specificamente per l’anno 2020/2021 ed è pensato per i più giovani. Al suo interno potrete trovare pagine coloratissime e spaziose, ricche di disegni carini che faranno felici i piccoli studenti, oltre a giochi, curiosità e sezioni che sarete voi a dover colorare.

» Clicca qui per acquistare il Diario di Me Contro Te

Diario Be You 2020/2021 – Il diario moderno e spazioso

I diari Be You sono un classico ben noto agli studenti e anche per l’anno 2020/2021 tornano con una nuova linea: con un design ricercato e angoli smussati (sì, sono molto più comodi degli spigoli appuntiti e taglienti!), questi diari propongono pagine spaziose e dal layout ricco di personalità, intervallando quelle in cui potete prendere appunti a quelle in cui, invece, potete divertirvi con giochi e anche attività interattive. Proposto nel formato classico, il diario ha dimensioni 18,2 x 3,3 x 13,5 cm ed è anche ricco di sticker con cui costruire i vostri meme più divertenti.

» Clicca qui per acquistare il diario Be You

Comix U younivercity – Il diario per gli universitari

Se state affrontando il vostro percorso per diventare dottori, o lo comincerete il prossimo mese di ottobre, un’agenda cartacea è quello che vi serve per tenere sott’occhio tutti i vostri impegni, memorizzare i dettagli di ogni corso e, soprattutto, quelli degli appelli d’esame che vi attendono. La soluzione ideale è quella proposta da Comix U univercity, il diario universitario firmato da Comix, che propone pagine per tredici mesi in formato settimanale – una per ogni settimana, suddivisa in sezioni per ogni giorno di lezioni. Con una morbida copertina soft touch, il diario vi consente di appuntare anche orari di ricevimento dei docenti, gli esiti dei vostri esami come se fosse il vostro libretto, gli orari dei corsi e la loro bibliografia. Un alleato irrinunciabile per i dottori di domani!

» Clicca qui per acquistare il diario universitario Comix

Diario Fortnite – Per i giovani videogiocatori

I più giovani videogiocatori amano divertirsi con Fortnite, e allo stesso modo vogliono portare sempre con sé il loro videogioco preferito. Ecco perché c’è il diario ufficiale di Fortnite per l’anno scolastico 2020/2021: in un formato 13 x 17,8 cm, questo diario propone 321 pagine a colori e una copertina imbottita con carta plastificata lucida, per dimostrare a tutti chi sia il vero re della battle royale! Il diario, che non è datato (quindi dovrete segnare voi il giorno sulla singola data), propone al suo interno simboli, immagini e richiami al videogioco di Epic Games, ed è venduto in due diverse colorazioni.

» Clicca qui per acquistare il diario di Fortnite

Diario di Super Mario – Per chi ama Nintendo

Se il vostro cuore non appartiene a Fortnite ma a Nintendo, c’è un’ottima notizia: anche i fan della casa di Kyoto possono portare a casa un diario pensato tutto per loro, dedicato all’amato Super Mario. Questo diario di dodici mesi, realizzato in due colorazioni, ha una formato di 13 x 17,8 cm e al suo interno propone pagine non datate, dove spuntano a farvi compagnia di mese in mese e di interrogazione in compito i personaggi più celebri della compagnia giapponese. Per un anno da vivere fianco a fianco con Mario, Yoshi e i loro amici!

» Clicca qui per acquistare il diario Super Mario

Diario Smemoranda – Un classico senza tempo

Ha accompagnato diverse generazioni di studenti e continua instancabilmente a farlo: stiamo parlando del Diario Smemoranda, che torna anche per l’anno scolastico 2020/2021 in due diversi formati (13 x 17,7 cm e 11 x 15 cm), oltre che in ben dici colorazioni, che variano colore della copertina e del logo a contrasto in essa mostrato. Il diario ha pagine per ben sedici mesi e presenta una copertina cartonata rigida e robusta, che non teme nemmeno gli zaini più affollati.

» Clicca qui per acquistare il Diario Smemoranda 13 x 17,7 cm

» Clicca qui per acquistare il Diario Smemoranda 11 x 15 cm