Il rientro a scuola è ormai davvero dietro l’angolo e sono gli ultimi giorni utili per mettere insieme tutto quello che serve per presentarsi dietro ai banchi con tutte le attrezzature non solo a studiare, ma anche ad esprimere al meglio la propria personalità. Così, dopo avervi proposto la nostra selezione dei migliori zaini, quella dei migliori diari scuola e quella dei migliori prodotti a tema per gli amanti di PlayStation, vediamo oggi quali sono i prodotti back to school che nessun fan di Fortnite dovrebbe perdersi.

I migliori articoli per la scuola a tema Fortnite

Fortnite Set Scuola con accessori

Se cercate una soluzione onnicomprensiva che vi consenta di dimostrare con molteplici accessori di essere i re della battle royale, il set cancelleria di Fortnite da 12 accessori è quello che vi serve. Ideale per le scuole elementari, questo astuccio – perfetto anche come idea regalo – è su licenza ufficiale Epic Games e include un quaderno A4 a righe, un astuccio camo verde, un blocco note 10 x 7 cm, 5 matite colorate, 1 matita HB, 1 righello da 15 cm, 1 temperamatite e una gomma. Il set perfetto per tornare tra i banchi in grande stile.

Sacca zaino Fortnite

Volete una nuova borsa a tema Fortnite, ma non siete convinti dalle soluzioni rappresentate dagli zaini? Un’ottima alternativa è rappresentata dalla sacca sportiva di Fortnite, ideale non solo per portare con sé penne e quaderni, ma anche per tenere con voi le vostre cose per l’attività sportiva. In una tinta camouflage verde che richiama il gioco, questa sacca è perfetta anche per i più giovani (ma non sotto i 36 mesi, ovviamente) e si può stringere semplicemente tirando i cordini che fanno da bretelle.

Astucci ufficiali Fortnite

L’astuccio è uno degli oggetti indispensabili per il ritorno a scuola, e dedicarlo al proprio videogioco preferito riporta ai dolci ricordi dello svago estivo. Potete portare a casa diversi astucci di Fortnite su licenza ufficiale da Epic Games, che vi consentono di tenere con voi, grazie alla loro ampia capacità, tante penne, matite, gomme, righelli e altri articoli di cui abbiate bisogno per essere sì degli studenti modello, ma ricordandovi di essere anche videogiocatori.

Kit completo quadernini + matite Fortnite

Se volete fare un regalo a un giovane fan di Fortnite – o se il giovane fan di Fortnite siete semplicemente voi – fari puntati anche sul set di cancelleria ufficiale di Fortnite che include diversi quaderni. All’interno di questa confezione trovate infatti un quadernino A5 con copertina blu rigida, insieme a due quadernini A5 con copertina morbida e tema camo, uno verde e uno nero. Ad accompagnarli è il set di matite colorate ufficiali di Fortnite, a loro volta con texture a tema dedicate al gioco battle royale.

Zaino ufficiale Fortnite

Chiudiamo la nostra selezione con l’oggetto chiave per eccellenza del ritorno a scuola: lo zaino, in questo caso di Fortnite. Da sempre tentativo di trovare il compromesso tra soluzione stilosa e necessità di portare con sé con comodità le proprie cose, lo zaino è il modo di esprimere la propria personalità e i propri gusti già a primo impatto, e questa soluzione presenta una stampa a riquadri colorati che ricreano una texture camouflage, in tinta con il gioco. Dotato di un retro imbottito per il massimo del comfort, lo zaino ha un’ampia capacità (le misure sono 37 x 28 x 10 cm) con diverse tasche – in modo che non smarriate gli oggetti in quella grande e principale – e presenta una stampa di alta qualità che, assicura il produttore è pensata per resistere nel tempo.

