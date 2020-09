Si avvicina sempre di più il momento di rientrare a scuola per noi e per i più giovani componenti del nostro nucleo familiare. Siamo nella fase in cui occorre controllare accuratamente la nostra lista della spesa, assicurandoci di avere tutto il necessario per il fatidico rientro nelle aule scolastiche. Visto il particolare periodo storico che stiamo vivendo, potrebbe essere una buona idea portare con noi qualche prodotto a tema Pokémon, per rallegrarci anche durante le giornate più intense.

Nelle nostre pagine abbiamo già avuto modo di proporvi diversi articoli a tema per il back-to-school, ed in particolare ci siamo concentrati anche sui prodotti scolastici a tema Nintendo. Adesso è arrivato il turno di concentrarci maggiormente su uno dei brand di maggior successo legati alla compagnia, proponendovi dunque i migliori articoli per la scuola dedicati ai Pokémon che nessun allenatore-studente dovrebbe lasciarsi scappare. Abbiamo cercato di fornire una selezione variegata di prodotti indispensabili, con alcuni di essi particolarmente indicati per gli studenti più giovani.

I migliori prodotti per la scuola a tema Pokémon

Lo zaino ufficiale Pokémon

Proprio come gli allenatori dei videogiochi, anche gli studenti hanno bisogno di uno zaino che sia abbastanza grande da poter contenere tutto l’occorrente necessario per lo studio. Lo zaino ufficiale Pokémon potrebbe dunque essere il prodotto che fa al caso vostro, dato che ha un’ampiezza tale da permettervi di portare facilmente documenti in formato A4. Questo zaino è dunque l’ideale per studenti di ogni età, ma anche per poter portare in giro qualunque altro materiale. L’articolo ha una misurazione di 43 x 32 x 18 cm circa e presenta un ampio scomparto principale, uno scomparto anteriore con chiusura lampo e uno zip che presenta il logo ufficiale Pokémon. Le spalline sono inoltre facilmente regolabili e sono presenti delle tasche laterali in rete. Un prodotto di alta qualità per allenatori e studenti di ogni età.

» Clicca qui per acquistare lo zaino ufficiale Pokémon

L’astuccio Pokémon a forma di Poké Ball

Questo simpatico astuccio è l’ideale per poter tenere al sicuro le vostre matite, penne ed altri prodotti da cancelleria. L’astuccio Poké Ball è un prodotto ufficiale dalla forma cilindrica, che presenta una zip con una chiusura a moschettone, permettendovi di appendere facilmente il prodotto anche quando non dovete utilizzarlo. Quando l’astuccio è aperto, ha una misurazione di 26 x 7.5 x 7.5 cm, ma la particolarità di questo prodotto è che è possibile ridurne le dimensioni quando non sono presenti oggetti al suo interno. In tal caso, potremo facilmente schiacciare il prodotto, dando così all’astuccio la forma di una Poké Ball. Si tratta dunque di un prodotto non solo utile, ma divertente ed in grado di rallegrare i più grandi fan della serie.

» Clicca qui per acquistare l’astuccio a forma di Poké Ball

Il set di cancelleria Pokémon

Non appena vi sarete procurati il vostro astuccio, dovrete pensare ai migliori articoli di cancelleria per poter svolgere accuratamente i vostri compiti. Grazie al set di cancelleria ufficiale Pokémon, potrete ottenere tutti i materiali indispensabili per poter iniziare le vostre giornate scolastiche in un unico pacchetto. Questa collezione di prodotti include una penna a sfera, una matita, un evidenziatore, un temperamatite, una gomma, otto graffette ed un quaderno a righe. Ed ovviamente il set viene arricchito da una colorazione sgargiante e dalla presenza di Pikachu e di altri mostriciattoli tascabili provenienti dalla prima generazione. Il tutto viene inoltre conservato in un comodo portafoglio con chiusura lampo, che potete tranquillamente riutilizzare per tenere al sicuro tutti i vostri articoli.

» Clicca qui per acquistare il set di cancelleria Pokémon

Il taccuino Pokémon con rilegatura a spirale

Un taccuino è la soluzione ideale per poter prendere tutti gli appunti di cui avete bisogno. Per questo motivo vi consigliamo di tenere d’occhio il taccuino ufficiale Pokémon con rilegatura a spirale, un prodotto ufficiale ed in formato A5. Questo prodotto contiene 80 pagine di carta di alta qualità, con un design accattivante su ogni pagina. Il taccuino è dotato di una copertina rigida, con una finitura lucida e dettagli UV che riescono a risaltarne il design, ricco di Pokémon appartenenti alla prima generazione. Un prodotto colorato ed adatto non solo durante l’orario scolastico, ma nella vita di tutti i giorni.

» Clicca qui per acquistare il taccuino Pokémon

La borsa termica Pokémon

Durante la ricreazione è importante che i nostri cibi siano conservati accuratamente in un luogo asciutto e sicuro. Per questo potreste prendere in seria considerazione l’idea di acquistare la borsa termica Pokémon, un prodotto che sarà in grado di tenere al fresco per diverse ore le vostre bevande e cibi. Le sue dimensioni di 26 x 20 x 7.5 cm lo rendono un prodotto ideale per i bambini, grazie anche ad un design accattivante che presenta Bulbasaur, Charmander, Squirtle e naturalmente Pikachu. Il prodotto è munito di un manico imbottito per permettere di essere trasportato con facilità, è resistente e presenta una parete a doppio isolamento, per poter conservare ancora meglio le vostre merende.

» Clicca qui per acquistare la borsa termica Pokémon