Bowser LEGO è disponibile su MediaWorld a 186,04€ invece di 269,99€ con uno sconto del 31% grazie al programma MW CLUB. Questo magnifico set da 2.807 pezzi vi permetterà di costruire ed esporre il re dei Koopa con movimenti interattivi della testa, del collo e delle braccia. Include una piattaforma da battaglia con 2 torri abbattibili e un Blocco POW per il gioco interattivo con i personaggi LEGO Super Mario (venduti separatamente).

Bowser LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Bowser LEGO è perfetto per gli appassionati di Super Mario e per i collezionisti di modelli LEGO da esposizione. Con i suoi 2.807 pezzi, questo set rappresenta una sfida costruttiva gratificante per i fan che amano dedicarsi a progetti complessi e dettagliati. La presenza di elementi mobili come la testa controllabile, le braccia articolate e il lanciafiamme lo rendono ideale per chi cerca un'esperienza di costruzione coinvolgente e un risultato finale spettacolare da esporre.

Questo modello soddisfa le esigenze di chi desidera unire nostalgia videoludica e passione per le costruzioni. La piattaforma da battaglia con torri abbattibili e Blocco POW vi permetterà di ricreare epiche battaglie, mentre la compatibilità con altri set LEGO Super Mario amplifica le possibilità di gioco interattivo. Bowser LEGO, con relativo espositore, misura 32 cm di altezza, 41 cm di larghezza e 28 cm di profondità.

Questo straordinario set rappresenta un'opportunità eccezionale per i fan LEGO e di Super Mario. La combinazione di alta qualità, dettagli impressionanti e funzionalità interattive lo rendono perfetto sia per l'esposizione che per il gioco. Con 2.807 pezzi di pura creatività e un design che cattura perfettamente l'essenza del leggendario villain, il Bowser LEGO vi offrirà ore di divertimento nella costruzione e un risultato finale che farà invidia a qualsiasi collezione. Oggi è in offerta su MediaWorld a 186,04€ invece di 269,99€ con uno sconto del 31% grazie al programma MW CLUB.

