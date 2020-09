I migliori prodotti per la scuola a tema Avengers

Sarà passato oltre un anno dall’ultimo film Marvel uscito al cinema (anche a causa della pandemia che ha fatto rimandare la pellicola su Black Widow), ma la popolarità degli Avengers e degli altri personaggi della casa delle idee è sempre ad alti livelli. A colmare il vuoto per quest’assenza ci ha pensato il videogioco Marvel’s Avengers di Crystal Dynamics, da poco uscito su PlayStation 4, Xbox One e PC come una delle principali uscite di settembre nell’ambiente videoludico.

Settembre è anche il mese del rientro a scuola per molti studenti, e quale miglior modo di farlo se non con la compagnia dei supereroi Marvel? Dopo avervi presentato alcuni dei migliori articoli a tema back-to-school, fra cui prodotti scolastici sia a tema PlayStation che a tema Nintendo, è il momento di concentrarsi su quelli a tema Marvel con una selezione dei migliori articoli per rendere l’anno scolastico più interessante.

I migliori prodotti scuola a tema Avengers

Il set da cancelleria degli Avengers

Fondamentale per ogni studente è un set di cancelleria degno di questo nome, che vi permetterà di avere l’oggetto giusto per ogni evenienza. Il set di cancelleria dedicato agli Avengers include un portapenne in metallo, un set di matite colorate con anche un temperamatite e una gomma da cancellare, un’agenda, l’immancabile diario dedicato ai supereroi più forti del pianeta, un righello e una penna biro. Questo kit fa parte del merchandise Marvel ufficiale e presenta le immagini e lo stile degli Avengers in ogni accessorio che lo compone.

L’astuccio a triplo strato

L’astuccio ufficiale Marvel a tema Avengers è degno dei gadget tecnologici creati da Tony Stark. Questo astuccio presenta ben tre scomparti per tenere penne, matite e altri accessori come righelli, gomme da cancellare e temperini. L’astuccio è già dotato di alcuni oggetti, tra cui: una penna a sfera blu, una penna a sfera rossa, una matita, una gomma, un temperino, un righello, una squadretta, 18 pastelli Fila e 18 pennarelli Giotto, per essere pronti a partire al massimo sin dal primo giorno di scuola.

Lo zaino a forma di scudo di Capitan America

Per superare il trauma del ritorno a scuola dopo le vacanze ci vuole coraggio, e indubbiamente Capitan America è il personaggio simbolo del coraggio tra i personaggi Marvel. Il famoso scudo in Vibranio di Capitan America diventa uno zaino in questo accessorio scolastico ufficiale Marvel. Questo zaino riproduce in maniera ottima lo scudo del primo degli Avengers, ed è perfetto sia per la scuola che per uscire. Lo zaino a forma di scudo ha un diametro di 30 cm e 9 cm di profondità, ed è dotato di una grande tasca con cerniera lampo dove poter mettere tutto ciò che vi serve.

Il diario degli Avengers

Il diario ufficiale degli Avengers legato alle ultime avventure cinematografiche nella grande lotta contro il titano pazzo Thanos. Questo diario di 10 mesi non è datato, così da poterlo utilizzare liberamente quando si vuole e in omaggio viene inclusa anche una penna colorata. Le sue dimensioni sono di circa 20×15 cm ed è dotato di copertina rigida imbottita. Anche questo è un prodotto ufficiale Marvel realizzato tramite Seven.

La borraccia degli Avengers

La borraccia Avengers è l’ideale per colmare una sete da supereroi. Questa borraccia speciale è realizzata in plastica sicura e dotata di cannuccia con beccuccio pieghevole per bere comodamente. Le dimensioni sono di 19x7x9 cm ed ha una capacità di 500 ml. L’ideale per le vostre lezioni di educazione fisica, per i periodi più caldi o da portarvi appresso durante una gita o un viaggio.

I quaderni degli eroi più potenti della Terra

Un set di 10 quaderni a quadretti con la copertina dedicata agli Avengers. I disegni sul fronte e sul retro ci mostrano Hulk, Capitan America, Iron Man e Thor in tre differenti versioni per avere un po’ di varietà tra i 10 quaderni presenti nel bundle. Questi quaderni hanno quadretti da 10mm a pagina intera, perfetti per materie più matematiche e scientifiche.

Il tappetino multifunzione degli Avengers

Un tappetino dal design unico che può essere utilizzato in diversi modi. Può sia essere utilizzato come base per poggiar sopra quaderni, computer portatili e altro per evitare che scivolino o per protezione, e sia come tovaglietta per consumare colazioni, pranzi e altri pasti. Il disegno che lo accompagna è dedicato ad Avengers: Endgame con licenza ufficiale e le dimensioni sono di 49,5×34,5 cm.

