Migliori zaini per il ritorno a scuola 2020/2021

Ritornare a scuola non sempre è la cosa più facile da fare, soprattutto quando durante le vacanze ci si è concessi a relax, videogioco e tanto tempo libero. Settembre, però, è ormai realtà, e dopo avervi mostrato i migliori diari da portare con voi per l’anno scolastico (o accademico), vediamo oggi quali sono i migliori zaini che possono accompagnarvi per i prossimi mesi.

Se, tuttavia, per quanto concerne i diari parliamo soprattutto di estetica e divertimento, per gli zaini entra in gioco il fattore comfort, così come quello salute: una scelta dello zaino migliore per le vostre necessità, fidatevi, avvantaggerà la schiena vostra o dei vostri bambini, evitandovi odiosi affaticamenti o, peggio, problemi di scoliosi legati a posture scorrette a cui costringono zaini troppo carichi e poco ergonomici.

Vediamo quindi la nostra selezione dei migliori zaini per il ritorno a scuola, con un occhio di riguardo per quelli dedicati ai piccoli gamer.

I migliori zaini per il ritorno a scuola

The North Face Borealis – Il miglior zaino per tutti

Il marchio The North Face è noto per proporre prodotti estremamente resistenti e votati alla comodità prima di qualsiasi cosa: lo zaino Borealis non fa eccezione e propone un vano principale capiente, con tasche interne per riporre al meglio tutto quello che vi serve durante le lezioni – che siano delle scuole o, meglio ancora, dell’università. È anche presente una grossa tasca posteriore dove riporre il vostro notebook e una specifica per il tablet che vi accompagna nello studio – dove potete anche sistemare dei quaderni. Lo zaino si fa notare per essere iper-accessoriato: ai fianchi sono presenti fasce e reti dove riporre una borraccia o magari l’ombrello chiuso, mentre l’elastico sul retro può essere utilizzato per riporre la vostra giacca piegata, o ancora una volta l’ombrello. Attenzione soprattutto agli spallacci: sono infatti regolabili, rinforzate per il massimo del comfort, e dotate di cinturini che consentono di stringerle sul petto, scaricando qui il peso anziché sulle vertebre lombari e imponendovi una postura corretta. Senza dubbio, una soluzione ideale soprattutto per i pendolari, che tutti i giorni devono portare con sé computer, quaderni e astucci necessari per le lezioni.

Lo zaino di Fortnite – Per i fan del battle royale

Se siete tra i giovani fan di Fortnite, il videogioco attualmente più popolare al mondo, probabilmente non vedete l’ora di sfoggiare il vostro amore anche a scuola. Lo zaino ufficiale di Fortnite è pensato appositamente per voi: con un disegno che richiama il personaggio di Raven, questa borsa per la scuola presenta due scomparti, ideale per le scuole elementari e le scuole medie, e ha spallacci imbottiti per il massimo del comfort.

Lo zaino di Minecraft – Per i fan del videogioco

Se passate il vostro tempo libero a divertirvi a costruire in Minecraft, abbiamo una notizia per voi: potete portare a casa, per il ritorno a scuola, lo zaino ufficiale del videogioco. Questa borsa dedicata all’iconico creeper è proposta nel suo riconoscibile colore verde ed è ideale soprattutto per gli studenti delle scuole elementari e medie. Con misure di 46 x 32 cm e un peso di 400 g, lo zaino ha una chiusura con cerniera lampo ed è realizzato al 100% in poliestere. Presenta inoltre diversi scomparti e una tasca frontale per riporre gli oggetti di cui il bambino potrebbe aver bisogno più frequentemente.

Zaino ufficiale Pokémon – Per gli allenatori!

Il vostro divertimento preferito nel tempo libero è allenare Pokémon? Abbiamo un’ottima notizia per voi! Potete infatti portare a scuola a farvi compagnia lo zaino ufficiale Pokémon pensato per gli allenatori più agguerriti: in un design nero, vediamo i primi piani degli iconici Pikachu, Charmander, Squirtle e Bulbasaur, pronti a combattere al vostro fianco tra libri e quaderni. Dalle dimensioni di 40 x 30 x 10 cm, lo zaino consente anche di riporre all’interno un notebook.

Zaino Seven The Double – Affidabilità e stile

Gli studenti di diverse generazioni hanno una certezza che va al di là degli anni: gli zaini Seven sono fatti per durare nel tempo. Vale lo stesso per i modelli più recenti, come lo zaino Seven The Double, che unisce all’affidabilità di questo celebre marchio un peculiare design double face. Un lato presenta un accattivante design bordeaux con un motivo a contrasto nero, mentre l’altro è interamente nero – cosicché possiate abbinare quello che preferite a ogni vostra singola giornata. Dotato di una tasca anteriore extra, lo zaino ha capacità di 29 litri e ha una rete traspirante nello schienale, per evitare sudorazioni eccessive. Piccola chicca: include un paio di cuffie wireless per sentire musica mentre andate a lezione e ha garanzia di due anni.

Zaino Eastpak – Un classico senza tempo

Se non avete mai sentito parlare dello zaino Eastpak, probabilmente avete vissuto sotto una roccia fino a oggi. Questi zaini dal design sobrio e di grande affidabilità presentano una sacca principale a cui si affianca una tasca frontale aggiuntiva. Con capacità di 24 litri e altezza di 40 centimetri, sono borse realizzate al 100% in poliammide e con chiusura a cerniera, disponibili in 19 colori diversi per consentirvi di esprimere al massimo i vostri gusti.

Zaino Vans – Per chi ama il casual

Se siete skater in erba o, semplicemente, amate l’abbigliamento casual, lo zaino perfetto da abbinare al vostro stile è uno firmato Vans. Il marchio noto per l’abbigliamento da skater propone anche quest’anno un classico senza tempo, con la sua borsa che reca a vista il logo a contrasto con il campo nero del resto dello zaino. Con una tasca principale e una frontale per gli oggetti di cui avete bisogno rapidamente, lo zaino è realizzato e foderato al 100% in poliestere e ha organizer appositi per disporre penne e cavi senza il rischio di smarrirli al suo interno.

Zaino Invicta – Per gli studenti di tutte le età

Un altro classico senza tempo degli studenti di ogni generazione è rappresentato dallo zaino Invicta: con l’ampia capacità di ben 31 litri, questo zaino 44 x 33 x 19 è proposto in diversi design, per venire incontro ai vostri gusti, e propone un doppio scomparto chiuso con cerniere. Gli spallacci sono imbottiti e realizzati con tessuto traspirante, mentre lo schienale con fondo rigido fa in modo che, qualsiasi cosa mettiate all’interno, non vada a infastidirvi con i suoi spigoli mentre tenete lo zaino sulle spalle. Una soluzione affidabile e che è sinonimo di qualità per gli studenti di qualsiasi età, che siano ai primi passi scolastici, maturandi o futuri dottori.

Zaino IvyH – Tanto spazio a un prezzo economico

Se quello che state cercando è uno zaino dal design accattivante, spazioso e che abbia un prezzo molto abbordabile, dovreste valutare l’acquisto dello zaino IvyH. Questa borsa, ideale sia per la scuola che per la vita outdoor, ha dimensioni 33 x 48 x 24 e una capacità di addirittura 35 litri, che vi consente di portare davvero con voi libri, quaderni, bottiglia d’acqua, merenda e qualsiasi altra cosa di cui necessitiate a scuola. La texture a forme geometriche è proposta in sei diverse colorazioni, per venire incontro ai gusti di ciascuno, ed è anche previsto un reso gratuito in caso la resistenza promessa dal produttore non dovesse in qualche modo soddisfarvi.

Zaino trolley Seven Noongar – Per una schiena sempre riposata

Se avete deciso di spendere qualcosina di più per assicurarvi uno zaino che garantisca la salute della vostra schiena nel lungo corso, la soluzione ideale è rappresentata da prodotti come lo zaino trolley Fit Seven Noongar. Si tratta di uno zaino vero e proprio, ma dotato di maniglia e ruote che vi consentono anche di svestirlo e trascinarvelo dietro esattamente come fareste con un trolley. Dalle generose dimensioni di 48 x 35 x 25 cm – e una capacità di 35 litri – questo zaino ha due scomparti principali e gli spallacci sono a scomparsa, in modo che possiate ritrarli quando lo utilizzate come trolley. L’acquisto ideale per chi percorre un lungo tragitto da casa a scuola e non vuole tenere per tutto il tempo il carico sulle spalle.

