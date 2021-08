Sulle pagine di SpazioGames vi proponiamo spesso delle classifiche, o delle selezioni di prodotti e videogiochi consigliati, messe insieme dalla nostra redazione. Titoli divisi per genere, monitor ideali a seconda della piattaforma su cui si gioca, tastiere con switch per le necessità più diverse e così via.

Cosa succede, invece, quando quella selezione la operate voi? Abbiamo deciso di mettere insieme una speciale classifica che ci svela i giochi preferiti dai lettori di SpazioGames negli ultimi sei mesi.

I giochi preferiti dei lettori di SpazioGames

Per mettere insieme le statistiche, abbiamo osservato quali sono i videogiochi a cui avete dato maggior fiducia quando li abbiamo citati all’interno dei nostri articoli o quando il team dedicato del nostro sito li ha inseriti tra i prodotti consigliati. Quali avete deciso di portare a casa più spesso e quali, invece, avete del tutto ignorato?

Vediamo qual è stato il vostro insindacabile verdetto da gennaio a inizio luglio.

1. The Last of Us – Parte II

Con forse poca sorpresa, è stato The Last of Us – Parte II a conquistare la vetta di questa classifica: è in cima alle preferenze dei nostri lettori nonostante l’uscita risalga ormai a più di un anno fa.

Sulle nostre pagine lo abbiamo premiato con un 10/10 e con il titolo di gioco della scorsa generazione, voi gli avevate assegnato il GOTY di SpazioGames, quindi non potremmo dire di essere meravigliati dal risultato.

The Last of Us - Parte II si è rivelato essere il vostro preferito negli ultimi sei mesi

2. Resident Evil Village

Uscito lo scorso mese di maggio, Resident Evil Village è sicuramente uno dei giochi più in vista su cui abbiamo potuto mettere le mani in questo 2021. La sua seconda posizione in classifica, conquistata in meno di un mese considerando che la chart fa riferimento ai primi sei mesi dell’anno, dimostra quanto febbrile fosse l’attesa per il ritorno di Ethan Winters.

Capcom ha imboccato la strada giusta e il fatto che il gioco sia tra quelli più apprezzati dai lettori di SpazioGames lo dimostra.

Resident Evil Village

3. Returnal

Altra uscita in vista di quest’anno, Returnal ha trovato casa lo scorso mese di aprile su PlayStation 5 e, nonostante la console non sia ancora facilmente reperibile dai giocatori, l’avventura abbastanza spietata di Selene ha conquistato i nostri lettori – e anche il nostro Domenico, nella recensione dedicata.

Returnal

4. Ratchet & Clank: Rift Apart

Al di là del primo posto, per ora la classifica non sorprende: avete dimostrato di apprezzare soprattutto le nuove proposte del 2021, negli ultimi sei mesi, e Ratchet & Clank: Rift Apart non fa eccezione. Arrivato lo scorso inizio giugno, il titolo di Insomniac Games per PS5 si è imposto subito tra i vostri preferiti, mancando di poco il podio.

Ratchet & Clank: Rift Apart

5. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Avete riposto grandissima fiducia in The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, considerando che il ritorno di Link a Oltrenuvola ha scalato posizioni in classifica già da quando era ancora in pre-ordine. Il suo nuovo debutto, dopo l’esordio su Nintendo Wii, ha quindi avuto tutte le vostre attenzioni e, come vi ha raccontato Valentino nella nostra video recensione, ne è valsa decisamente la pena.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

6. FIFA 21

Anche questa è una preferenza che non sorprende: se c’è una cosa che i lettori italiani amano, quella è il calcio. Ecco che così FIFA 21 si è imposto nella top 10 dei vostri giochi preferiti, in attesa dell’uscita del nuovo gioco EA dedicato alla prossima stagione.

FIFA 21

7. Cyberpunk 2077

Nonostante le evidenti difficoltà del gioco su console, tantissimi di voi da inizio 2021 hanno deciso di premiare Cyberpunk 2077 portando a casa l’edizione PS4, al punto da spingere l’open world di Night City firmato da CD Projekt RED nella nostra classifica dei vostri giochi preferiti.

Il suo caso è ormai noto all’interno dell’industria: abbiamo premiato le atmosfere, i temi e le direzioni scelte dal gioco, anche se quello che abbiamo visto su PC praticamente è un titolo diverso da quello arrivato su PS4 e compagne lo scorso 10 dicembre.

Cyberpunk 2077 su PS4 con patch 1.2

8. Monster Hunter Rise

La caccia ai mostri di Monster Hunter Rise su Nintendo Switch è uno dei videogiochi che vi ha conquistato maggiormente in questi primi sei mesi: il titolo, premiato con una buona valutazione anche dal nostro Valentino, porta le dinamiche che hanno stregato tantissimi in Monster Hunter World in un’esperienza appositamente pensata per Nintendo Switch. Il risultato è molto molto apprezzabile e anche il vostro gradimento è lì per dimostrarlo.

Monster Hunter Rise

9. Animal Crossing: New Horizons

Ci sarà un giorno, forse, in cui la febbre da Animal Crossing: New Horizons sarà passata, ma quel giorno sicuramente non è oggi. E, lasciatecelo dire, nemmeno domani. Uscito in piena pandemia e quarantena a marzo 2020, il titolo per Nintendo Switch è sempre sulla cresta dell’onda per l’esperienza rilassata e creativa che sa offrire al suo pubblico: non ci ha sorpreso, allora, trovarlo tra i vostri preferiti della prima metà del 2021.

Animal Crossing: New Horizons

10. Assassin’s Creed Valhalla

Chiude la top 10 Assassin’s Creed Valhalla: il più recente viaggio firmato Ubisoft nel mondo degli Assassini, che ci ha portati in epoca norrena per tentare di imporci sui territori britannici, è risultato tra i vostri giochi più graditi di questa prima metà dell’anno. Nella nostra recensione, il nostro Paolo ha apprezzato le atmosfere e le varie possibilità messe a disposizione del giocatore, anche se Valhalla fa il minimo indispensabile per non diluire eccessivamente l’esperienza e per non adagiarsi sugli allori di Origins e Odyssey.

Assassin's Creed Valhalla

Ci ritroveremo sicuramente alla fine dell’anno per scoprire come queste vostre preferenze siano mutate nell’arco dei dodici mesi completi, rispetto a questi primi sei del 2021.