Returnal ci ha già dato molte delle risposte che cercavamo

In Returnal tutto inizia con l’atterraggio di fortuna di una navetta spaziale su un pianeta chiamato Atropo, da cui proviene un indecifrabile segnale che l’astronauta Selene ha deciso di seguire. Una volta fuori, la donna si rende conto che quel luogo non sottostà alle leggi terrene e, a ogni morte subita, un nuovo ciclo ricomincia come in un loop eterno che non conosce fine.

Piattaforma: PS5 Genere: roguelike, sparatutto Data di uscita: 30 Aprile 2021 Sviluppatore: Housemarque Distributore: Sony Housemarque

Returnal

sony

Morire significa rivivere lo schianto, riaprire gli occhi e ritrovarsi nuovamente intrappolati su Atropo, mentre fioccano audio-log di registrazioni che Selene non ha memoria di aver mai fatto, corpi di astronauti costretti a una prematura dipartita e ciò che resta di un’antica civiltà aliena pressoché estinta. E poi c’è una casa, la sua casa, come la proiezione mentale di un ricordo offuscato che si palesa in un luogo impossibile.

L’aura di mistero che avvolge la storia di Returnal continua a persistere anche dopo aver provato i primi due biomi, a dimostrazione del fatto che Housemarque, questa volta, ha voluto ammaliare e sedurre i giocatori anche dal punto di vista narrativo.

Lo studio di sviluppo finlandese è una garanzia per quanto riguarda l’efficacia e la vivacità dei sistemi di gioco che è sempre stata in grado di proporre, e Returnal sembra rappresentarne di fatto la perfetta sublimazione dopo anni di esperienza nel genere. Ma cosa c’è di attraente nella storia della prima esclusiva di peso per PlayStation 5? Perché in fase promozionale si è parlato così tanto di un fantomatico mistero in attesa di essere svelato dopo aver visto i titoli di coda?

Returnal – Atropo, il pianeta dalle infinite forme

Returnal sceglie di non approfondire troppo l’antefatto, né di fornire al giocatore grandi spiegazioni. L’esplorazione ha il duplice scopo di far scoprire i tasselli narrativi del mosaico e di migliorare le condizioni di vita e gli equipaggiamenti di Selene, mentre orde di creature tentano di cancellarne ogni traccia dal pianeta. Non abbiamo idea di dove la storia andrà a parare, né è chiaro se sarà in qualche modo soddisfacente o in grado di allinearsi alle grandi opere del catalogo PlayStation.

La sensazione è che la narrazione sia molto rarefatta ed estremamente frammentata, e fin quando non si avrà davanti agli occhi il quadro completo sarà complicato riuscire a esprimersi con cognizione di causa. Ciò che va detto al momento, è che i binari su cui si sviluppa sono sostanzialmente due: l’intricata vicenda personale di Selene, e quella della civiltà aliena, che ha lasciato dei messaggi che potrete interpretare solo dopo aver trovato dei glifi sparsi lungo il mondo di gioco.

Atropo nasconde tanti segreti pronti per essere svelati: qual è la storia della civiltà aliena che abitava il pianeta?

Le prime ore in Returnal sono di ambientamento: dovrete capire sia come muovervi, sia in che modo oggetti, totem e strane figure possano essere utili nel vostro percorso di scoperta. Trattandosi di uno sparatutto in terza persona con spiccati elementi roguelike, è chiaro come gran parte dell’enfasi sia posta proprio sugli scontri e sulla capacità di trovare le vie utili a favorire la progressione, ma attenzione: morire significa ritrovarsi tutte le volte davanti a una nuova versione del luogo in cui siete stati poco prima, perché la natura procedurale del gioco prevede che il pianeta si riconfiguri in modo casuale tutte le volte che andrete incontro al fallimento.

Com’è facile immaginare ogni volta che si ha a che fare con la generazione randomica di ambienti ed elementi di gioco, a volte potrete essere più fortunati, altre volte decisamente meno, morendo addirittura nelle sezioni iniziali. Al di là di doverose ricalibrazioni che arriveranno con la patch prevista all’uscita, Returnal riesce a mantenere un buon compromesso pur affidandosi agli algoritmi.

Al di là della storia ancora molto fosca e tutta da capire e approfondire, Returnal conferma quanto di buono si era percepito durante le fasi promozionali e durante l’evento a cui abbiamo partecipato. Per Housemarque si tratta a tutti gli effetti del grande salto, del passaggio definitivo a mondi tridimensionali in cui agire e muoversi con libertà, di un progetto più complesso e di più ampio spettro, che pad alla mano riesce decisamente a convincere e ad appagare.

Le sparatorie sono rapide, gli scontri prevedono nemici con attacchi ben differenziati e l’abilità del giocatore è messa sempre al primo posto: la difficoltà unica è piuttosto sostenuta ma non è estremamente elevata, e ciò lo capirete quando vi renderete conto di essere costretti ad alternare diverse bocche da fuoco e scatti rapidi, un uso intelligente dei potenziamenti, tempismo e buona mira. In Returnal bisogna perseverare e adattarsi a ogni situazione, accettando la certezza che ogni partita rappresenta un’incognita che non genera mai situazioni poco impegnative o sommarie.

Curiosità: l'unica arma terrestre di Selene è la pistola.

Gameplay

A ogni morte subita, Returnal vi priverà di tutte le armi, delle risorse e dei reperti ottenuti nell’ultimo ciclo. Manterrete invece gli oggetti chiave e alcuni potenziamenti permanenti: nella fattispecie, le migliorie della tuta (come la possibilità di usare il fuoco secondario o attivare i preziosi traslatori) non dovranno essere sbloccate nuovamente. I traslatori, per l’appunto, sono dei mini portali utili a spostarsi all’interno del bioma in cui vi troverete, fondamentali per evitare lunghe sessioni di backtracking.

Returnal vi spinge infatti a dover saltare da un punto all’altro per la semplice ragione che l’avanzamento non è affatto lineare, e che certi portali necessitano di chiavi ottenibili solo dopo aver scandagliato a fondo gli ambienti o aver superato delle fasi di sbarramento. Per accedere al bioma successivo, abbiamo affrontato una boss fight che comprendeva tre distinte fasi, con tanto di attacchi differenziati del nemico. In Returnal, il focus dell’offesa avversaria è tutto concentrato sulla modalità e sul volume di fuoco, con momenti che danno vita a folli danze tra proiettili a cascata, raggi laser e sfere che seguono il bersaglio, esattamente come le sezioni di light bullet hell a cui ci hanno abituato gli sviluppatori in passato.

Una delle creature presenti nel secondo bioma di Returnal.

Non si spara soltanto, né lo si fa in maniera cieca: in Returnal entrerete ben presto in possesso di una sorta di katana che può distruggere delle barriere e fare danni agli avversari, ma ogni fendente ha un tempo di ricarica che vi farà desistere dagli approcci corpo a corpo continuativi. Anche i nemici sono dotati di devastanti attacchi fisici, e la schivata in tal senso diventa fondamentale, soprattutto perché apre un’ampia finestra d’invulnerabilità da dover sfruttare al meglio.

In alcune aree troverete poi dei forzieri, coi migliori tra di essi che possono essere maligni: questi ultimi possono causarvi degli effetti negativi che si traducono in dei malus accumulati che creano non pochi problemi, azzoppando alcune delle vostre abilità o creando impedimenti che possono risultare assai sconvenienti (state sempre molto attenti a ciò che desiderate). Per liberarvene, bisognerà soddisfare delle condizioni che appaiono chiaramente su schermo, ma in alcuni casi, se la sorte sarà magnanima con voi, non ne sentirete minimamente il bisogno. Un ruolo simile lo hanno i parassiti, che sono in sostanza oggetti migliorativi che si attaccano alla vostra tuta attivando in egual misura handicap più o meno blandi e potenziamenti che possono darvi un discreto vantaggio.

Alcuni nemici sono in grado di emettere veri e propri muri di proiettili (non è questo il caso).

Di dubbi sul sistema di gioco e sul gameplay puro ne abbiamo davvero pochi, e d’altra parte da Housemarque non ci saremmo di certo aspettati un passo indietro, da questo punto di vista. Alcune pesanti limitazioni sono però presenti nel design dei livelli, e ciò è principalmente colpa della generazione procedurale, che necessita di ambienti controllati per poter funzionare al meglio. Spiace dunque constatare che i biomi di Returnal sono essenzialmente delle enormi stanze a compartimenti stagni unite da portali, ossia segmenti di una struttura che in un gioco moderno del genere risulta essere desueta.

Ve ne renderete ancora più conto quando tenterete di andare oltre i perimetri piuttosto ristretti entro cui potrete muovervi, testimoniando in prima persona una congenita arretratezza dovuta ad alcune scelte a monte che potrebbero non incontrare il favore di tutti. Parliamoci chiaro: per ciò che si propone di fare Returnal, l’opzione adottata è corretta e ha assolutamente senso, ma il compromesso raggiunto non consente al gioco di proporsi come nuova avanguardia dei roguelike. Potrebbe invece stupire per altri aspetti, ma è ancora troppo presto per sbilanciarsi e dare un giudizio definitivo.

Fra qualche giorno potremo tirare le somme e capire se Housemarque è riuscita a compiere davvero il grande salto che tutti si aspettano da uno studio che merita molto più successo di quello che ha avuto finora.