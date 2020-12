Migliori monitor per PS5 | Dicembre 2020

Sono sempre di più i giocatori che, anziché un televisore, vogliono affiancare alla loro PS5 un monitor pensato direttamente per il gaming. Ma come orientarsi tra le tantissime scelte possibili sul mercato, per trovare la miglior soluzione anche in base ad aspettative e portafogli? Per aiutarvi a trovare una risposta certa a questa domanda abbiamo stilato questo articolo dedicato a proporvi quelli che sono i migliori monitor per PS5 che potete acquistare al momento, tenendo conto sia della loro disponibilità, sia del fatto che non tutti vogliono spendere cifre uguali.

Vediamo quindi quali sono i migliori monitor per la vostra PlayStation 5, con i quali divertirvi sia in 4K che a 1080p.

I migliori monitor per PS5

MSI Optix MAG321CURV – Per giocare in 4K

Da sempre concentrata sul gaming PC, MSI ha strizzato l’occhio anche e soprattutto ai giocatori su console con il suo MSI Optix MAG321CURV. Si tratta di un pannello curvo da 32″ VA che raggiunge l’agognato 4K, punto di riferimento per le esperienze che vogliamo vivere su PlayStation 5. Lo schermo in questione propone anche tempi di risposta estremamente rapidi, pari a 1 ms, per ridurre al minimo qualsiasi input lag e darvi la possibilità di dare il meglio di voi anche nelle esperienze competitive.

Per quanto riguarda il refresh rate, il monitor arriva a 60 Hz, affermandosi quindi come quello ideale per i giocatori che quando devono scegliere tra 4K nativi e frame rate superiore ai 30 fps puntano soprattutto sulla qualità dell’immagine. Significa che, ad esempio, il monitor non terrà il passo con l’aggiornamento delle immagini che mostra in caso di giochi a 120 fps, ma a tal proposito vale la pena notare che difficilmente vi troverete mai di fronte a un titolo che vada in 4K e a 120 fps.

Acer Predator XB273K – Il 4K senza compromessi

Se non avete paura di spendere una cifra importante, pur di garantirvi non solo il 4K, ma anche un altissimo refresh rate, abbiamo la soluzione che fa per voi. L’Acer Predator XB273K è un monitor da gaming di 27” con un pannello piatto IPS a risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di ben 144 Hz. Dotato di supporto allo standard DisplayHDR 400, questo meraviglioso dispositivo è in grado di offrire colori e contrasti realistici con bianchi brillanti e neri scuri che esaltano i dettagli grazie alla copertura dello spazio colore DCI-P3 Il tempo di risposta di un 1ms elimina le sfocature ed i disturbi visivi attorno alle immagini in movimento risulteranno praticamente inesistenti. La dotazione di porte vede la presenza di due ingressi HDMI 2.0 (più che sufficienti, realisticamente, per quanto vedremo su PS5).

ASUS ROG Swift PG43UQ – Il 4K duro e puro

Se il vostro budget è importante e non volete compromessi di nessuna sorta, il monitor che stava cercando per la vostra giovane PS5 è l’ASUS ROG Swift PG43UQ. Questo pannello generoso da 43″ propone il 4K affiancandolo a un altissimo refresh rate da 144 Hz, diventando praticamente una soluzione overkill per la vostra attuale console (ed eventualmente anche per quelle del futuro, in caso di migliorati modelli Pro da qua a una manciata di anni). Dotato di tecnologia HDR1000 per un grandissima resa cromatica e dei contrasti, questo monitor è pronto anche a supportare il VRR, una feature next-gen (in arrivo anche su PS5) che impedisce possibili difetti nelle immagini adattando il suo refresh rate a quello della periferica collegata e che sta trasmettendo.

LG 27GL650 UltraGear – Per il full HD ad alta frequenza

Sono ancora tantissimi i giocatori che giocano (e giocheranno) in full HD. Se non avete spazio per un generoso televisore in 4K, o se giocate vicini allo schermo, magari potreste voler optare per i 1080p anziché per i 2160p, al di là delle capacità della vostra PS5. Si tratta di una scelta sensata soprattutto per sfruttare quei giochi che avranno un altissimo frame rate (pensate a Devil May Cry 5 Special Edition), e che per raggiungerlo sacrificano nelle dimensioni dell’immagine. Ecco, per chi è attento a questo aspetto l’ideale è LG 27GL650 UltraGear. Questo monitor da 27″ a 1080p è perfetto per godersi le esperienze console senza compromessi, anche grazie ai suoi 144 Hz che non hanno paura di frame rate più alti.

Questo monitor è anche dotato di una caratteristica piuttosto rara, il jack per le cuffie: significa che, in caso non vogliate impedimenti sul controller DualSense con cui state giocando, potrete collegare il vostro headset direttamente allo schermo, lasciando la periferica di input libera da cavi.

LG 27GL850 – Per chi vuole comunque giocare a 1440p

Sappiamo cosa state pensando: i 1440p non sono nativamente supportati da PS5, quindi perché proporre questo monitor nella selezione? La risposta è semplice: perché se è vero che non c’è il supporto nativo, lo è anche che la console comunque scala la sua immagine per questa risoluzione (l’output va comunque a 2160p e viene ridimensionato), quindi seppur non al massimo delle possibilità potete valutare questa dimensione per la vostra PS5: la resa è estremamente migliore rispetto a quella in full HD, ma ovviamente inferiore al 4K (anche nel prezzo, va sottolineato). Per tutti questo motivi, valutate un pannello come LG 27GL850. Questo monitor da 27″ a 2560×1440 ha un refresh rate da 144 Hz, il che significa che vi permette di godere dei frame rate maggiorati a cui potreste avere accesso scalando la risoluzione dal 4K che di base la next-gen vorrebbe offrire.

Come scegliere un monitor per PS5

Risoluzione

La risoluzione e il formato del vostro monitor si baseranno, ovviamente, su quanto e come volete sfruttare la console. L’ideale è sicuramente il 4K, ma è sensato anche giocare a 1080p in favore di un refresh rate più alto per supportare il frame rate (pensate a Devil May Cry 5 Special Edition). Per i 1440p, invece, manca il supporto nativo della console, ma la resa è molto più bella di un 1080p perché PS5 manda comunque l’output a 2160p, anziché upscalare da 1080p. La scelta è tutta vostra e ponderatela sulle vostre aspettative, anche rispetto al portafogli.

Tipologie dei pannelli

Oltre alla risoluzione, è molto importante considerare le diverse tecnologie con le quali vengono costruiti i pannelli stessi. Attualmente sono presenti sul mercato pannelli TN (twisted nematic), IPS (in-plane switching) e VA (vertical alignment). I primi offrono migliori tempi di risposta a discapito della fedeltà cromatica e possiedono un angolo di visione più ridotto, col risultato che l’aspetto dei colori potrebbe variare anche in maniera considerevole allontanandosi dal centro dello schermo. Al contrario, gli IPS hanno un tempi di risposta leggermente superiore ma riproducono i colori con maggiore fedeltà e garantiscono angoli di visione decisamente più ampi. Infine, i VA possiedono caratteristiche a metà strada tra i due, offrendo neri più profondi rispetti ai classici IPS a discapito di una leggermente inferiore fedeltà cromatica ed angoli di visione meno ampi.

Le dimensioni in pollici

Un’altra caratteristica da non sottovalutare per la scelta del vostro monitor sono le sue dimensioni in pollici. Se giocate stando molto vicini allo schermo, in base a come è impostata la vostra postazione, potrete comprare un monitor di dimensioni più contenute – ma sappiate che questo spesso va di pari passo con la risoluzione, ossia che è difficile trovare schermi in 4K sotto una certa dimensione. Se, invece, giocherete piuttosto lontani dallo schermo, ha senso puntare su un pollicciaggio più generoso. Anche qui, immaginate la vostra postazione da gioco perfetta e decidete quanto dovrà essere grande lo schermo che accompagnerà le vostre console.

HDR (High Dynamic Range)

Il terzo aspetto su cui dobbiamo focalizzarci è il supporto alla tecnologia HDR, acronimo di High Dynamic Range. Questo consente al monitor di riprodurre, come dice il nome stesso, una gamma di colori più ampia rispetto al passato, avvicinandosi il più possibile allo spettro visibile dall’occhio umano. I display vengono certificati e suddivisi in quattro categorie che corrispondono a diverse qualità del pannello. Si parte dal comune display SDR, che presenta una luminosità di picco di circa 250-300 nit e da lì si sale con DisplayHDR 400, DisplayHDR 600 e DisplayHDR 1000, dove il numero finale sta ad indicare la luminosità massima espressa in nit. Ovviamente per ottenere queste certificazioni non viene tenuto in considerazione solo questo fattore, ma particolare importanza ricopre anche il livello del nero, il livello di codifica e la copertura dello spazio colore.

PS5 ha il supporto all’HDR : se volete il massimo dalle sue immagini, quindi, valutate il supporto HDR del monitor che scegliete.

Tempo di risposta (response rate)

Il tempo di risposta (response rate) è il tempo impiegato per aggiornare le immagini a schermo – definito in millisecondi (ms). In ambito gaming, è importante che questo valore sia il più basso possibile, in quanto più responsivo sarà il monitor, più chiare saranno le immagini a schermo, soprattutto durante i movimenti più rapidi (pensate ad esempio ai giochi di guida o agli sparatutto in soggettiva).

Refresh Rate

Il refresh rate, o frequenza di aggiornamento, è il numero di volte al secondo in cui il display aggiorna l’immagine mostrata e viene misurato in Hz. In questo caso, maggiore sarà questo valore, più fluida ci sembrerà l’azione di gioco vera e propria. Da lungo tempo il refresh rate standard di una monitor è pari a 60Hz, ma recentemente sul mercato hanno fatto il loro ingresso anche TV con refresh rate più elevati: su console, ad esempio, potreste valutare l’acquisto di un pannello da 120/144 Hz per godere dei giochi dai frame rate più elevati.

Comparto Audio

Un grande meno dei monitor rispetto ai normali televisori è che raramente questi hanno altoparlanti pre-installati: se per voi è importante avere l’audio che arriva direttamente dal monitor, assicuratevi che quello che state scegliendo per la vostra PS5 abbia degli speaker integrati. In alternativa, se giocate in cuffia avete due opzioni: la prima è comprare un monitor con jack per le cuffie che permetterà di avere l’audio direttamente nel vostro headset. In alternativa, con PS5 collegate le cuffie direttamente al loro controller per disinteressarvi completamente alla presenza o meno di un jack nel monitor.