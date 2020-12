SpazioGames Awards 2020: i giochi dell’anno di redazione e lettori

È difficile rendersi conto di quanti bei giochi sono usciti nell’arco di un anno, fino a quando non si arriva alla fine e ci si guarda insieme. In tutte le sue stranezze, il 2020 è stato un periodo davvero ricco per noi videogiocatori: dall’avvento di titoli che hanno lasciato il segno a quello, davvero inusuale, delle console next-gen che sono al momento introvabili, passando per alti come il lancio di The Last of Us – Parte II e per altri ricordi tutt’altro che ottimali con il lancio console di Cyberpunk 2077.

Il 2020 è stato un anno importante per i videogiochi, che si sono scoperti nostri alleati in pandemia e quarantena, con perfino la OMS che li ha eletti a nostri amici nei momenti di isolamento sociale. Per tirare le somme, allora, dato che tutti abbiamo giocato più che mai in un anno come questo, abbiamo deciso di interpellare i nostri lettori.

Per nominare i vincitori degli SpazioGames Awards, così, non vi abbiamo riservato semplicemente una categoria specifica, ma vi abbiamo fatto scegliere il vostro trionfatore in ogni categoria, da affiancare a quello scelto dalla nostra redazione. Ne approfittiamo per ringraziare tutti voi affezionati, tantissimi, che avete voluto dire la vostra, esprimendovi con i voti.

Speriamo che il 2021 ci riservi altri candidati al GOTY belli almeno la metà dei giochi dentro cui abbiamo potuto vivere esperienze di ogni genere nel 2020!

Come sono stati scelti i nominati

Per ogni categoria la redazione di SpazioGames ha individuato cinque nominati totali, che sono stati proposti anche nelle votazioni per i lettori ed erano quelli tra cui scegliere. A venire candidati sono stati i cinque giochi che, in quella categoria, hanno ricevuto il maggior numero di nomination cumulative da tutti i membri della nostra redazione, che potevano esprimere cinque preferenze a testa.

Come si sono svolte le votazioni

Per quanto riguarda i vincitori della redazione, a trionfare è stato il gioco che ha avuto maggiori voti dai membri della nostra redazione – che ha votato al gran completo. Le scelte che vedete nelle diverse categorie, quindi, sono rappresentative del gioco che ha avuto la maggioranza di voti dall’intera redazione di SpazioGames, non di un suo singolo esponente.

Per quanto riguarda i vincitori votati dai lettori, i voti sono stati raccolti in un apposito modulo in cui è stato possibile votare un vincitore tra cinque nominati in tutte le categorie. Tra parentesi trovate la percentuale di voti ottenuti.

Gioco dell’anno PlayStation

La scelta della redazione

Vincitore: The Last of Us – Parte II

La scelta dei lettori

Gioco dell’anno Xbox

La scelta della redazione

Vincitore: Ori and the Will of the Wisps

La scelta dei lettori

Vincitore: Ori and the Will of the Wisps (76,7%)

(76,7%) Secondo classificato (ex aequo): Gears Tactics (8,2%)

(8,2%) Terzo classificato (ex aequo): Tell me why (8,2%)

Gioco dell’anno Nintendo

La scelta della redazione

Vincitore: Animal Crossing: New Horizons

La scelta dei lettori

Vincitore: Animal Crossing: New Horizons (55,2%)

(55,2%) Secondo classificato: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (21,3%)

(21,3%) Terzo classificato: Super Mario 3D All-Stars (11,3%)

Gioco dell’anno PC

La scelta della redazione

Vincitore: Half-Life: Alyx

La scelta dei lettori

Vincitore: Half-Life: Alyx (40,3%)

(40,3%) Secondo classificato: Death Stranding (25,9%)

(25,9%) Terzo classificato: Microsoft Flight Simulator (21%)

Gioco dell’anno VR/AR

La scelta della redazione

Vincitore: Half-Life: Alyx

La scelta dei lettori

Vincitore: Half-Life: Alyx (76,8%)

(76,8%) Secondo classificato: Star Wars Squadrons (8,8%)

(8,8%) Terzo classificato: Mario Kart Live: Home Circuit (7,5%)

Miglior narrativa

La scelta della redazione

Vincitore: The Last of Us – Parte II

La scelta dei lettori

Vincitore: The Last of Us – Parte II (77%)

(77%) Secondo classificato: Persona 5 Royal (12,8%)

(12,8%) Terzo classificato: Ghost of Tsushima (7,5%)

Miglior direction

La scelta della redazione

Vincitore: The Last of Us – Parte II

La scelta dei lettori

Vincitore: The Last of Us – Parte II (66,5%)

(66,5%) Secondo classificato: Ghost of Tsushima (15,4%)

(15,4%) Terzo classificato: Final Fantasy VII Remake (10,3%)

Miglior direzione artistica

La scelta della redazione

Vincitore: Ghost of Tsushima

La scelta dei lettori

Vincitore: The Last of Us – Parte II (38,7%)

(38,7%) Secondo classificato: Ghost of Tsushima (32,3%)

(32,3%) Terzo classificato: Ori and the Will of the Wisps (21,2%)

Ghost of Tsushima

Miglior audio design

La scelta della redazione

Vincitore: The Last of Us – Parte II

La scelta dei lettori

Vincitore: The Last of Us – Parte II (52,1%)

(52,1%) Secondo classificato: Doom Eternal (19,2%)

(19,2%) Terzo classificato: Ghost of Tsushima (18,9%)

Miglior colonna sonora

La scelta della redazione

Vincitore: Final Fantasy VII Remake

La scelta dei lettori

Vincitore: The Last of Us – Parte II (40,7%)

(40,7%) Secondo classificato: Final Fantasy VII Remake (26,7%)

(26,7%) Terzo classificato: Doom Eternal (14,8%)

Miglior indie

La scelta della redazione

Vincitore: Hades

La scelta dei lettori

Vincitore: Hades (55,6%)

(55,6%) Secondo classificato: Ori and the Will of the Wisps (36,8%)

(36,8%) Terzo classificato: No Straight Roads (3,3%)

Interpretazione dell’anno

La scelta della redazione

Vincitore: Ashley Johnson come Ellie in The Last of Us – Parte II

La scelta dei lettori

Vincitore: Laura Bailey come Abby in The Last of Us – Parte II (48%)

(48%) Secondo classificato: Ashley Johnson come Ellie in The Last of Us – Parte II (31,3%)

(31,3%) Terzo classificato: Daisuke Tsuji come Jin in Ghost of Tsushima (11,5%)

Gioco più atteso

La scelta della redazione

Vincitore: Resident Evil Village

La scelta dei lettori

Vincitore: Final Fantasy XVI (28,6%)

(28,6%) Secondo classificato: Sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild (24,4%)

(24,4%) Terzo classificato: Resident Evil Village (18%)

Gioco dell’anno

La scelta della redazione

La scelta dei lettori

Vincitore: The Last of Us – Parte II (71,4%)

(71,4%) Secondo classificato: Final Fantasy VII Remake (9,8%)

(9,8%) Terzo classificato: Doom Eternal (9,4%)